Cueva queda desconvocado de la selección peruana

El volante nacional aún no encuentra equipo tras su salida del Al-Fateh de Arabia Saudita

Christian Cueva no será parte de los amistosos internacionales que disputará la selección peruana contra Paraguay y El Salvador el 7 y 14 de junio, respectivamente. El jugador quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión, aunque no se ha especificado la naturaleza de la misma, aparte de confirmarse que no se trata de una lesión en la rodilla.

La ausencia de Cueva se suma a la de Alex Valera, quien tampoco estará disponible por razones personales. Sin embargo, en el caso del delantero, aún podrá participar de la Copa América 2024 del 20 de junio al 14 de julio.

Tras los amistosos, el seleccionador Jorge Fossati anunciará la lista final para la Copa América. Perú integrará el Grupo A junto a Argentina, Chile, y el ganador entre Canadá y Trinidad y Tobago. Los partidos de Perú en la fase de grupos serán contra Chile el 21 de junio en el AT&T Stadium en Arlington, contra el ganador de Canadá vs. Trinidad y Tobago el 25 de junio en el Children’s Mercy Park en Kansas City, y contra Argentina el 29 de junio en el Hard Rock Stadium en Miami.

Los grupos para la Copa América 2024