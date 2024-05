Yoshimar Yotún es baja para la Copa América 2024

La lista final de la selección peruana se dará a conocer finalizado el Torneo Apertura

La Copa América 2024 está próxima a iniciar, programada para comenzar el 20 de junio en Estados Unidos. Y, ante un próxima convocatoria, la selección peruana, dirigida por Jorge Fossati, confirmó que Yoshimar Yotún no formará parte de la lista final por lesión.

Yotún, mediocampista de Sporting Cristal, sufrió recientemente una rotura de ligamento en la rodilla izquierda durante un partido contra César Vallejo en Trujillo.

Lee también:

El técnico mencionó que “lamentablemente tuvo que ser operado de la rodilla izquierda y esto fue muy reciente, hace como diez días. Por lo cual, a la Copa América no llega y es muy difícil que llegue para los partidos de las Eliminatorias de este año”.

En relación al sorteo de la Copa América, Perú quedó en el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá. Fossati expresó: “Respeto mucha la calidad de Canadá. La verdad que espero estar equivocado y que sea un rival accesible (risas). Nos tocó una llave dura. Estamos trabajando para sacar un equipo bien fuerte y llegar mejor a las Eliminatorias”.

Yotún no, Guerrero tal vez

Sobre Paolo Guerrero, Fossati indicó que el delantero sí estará disponible para la Copa América. Guerrero, quien recientemente se ha recuperado de una lesión mientras jugaba con Vallejo, no tuvo una pretemporada adecuada y fue utilizado en exceso. Fossati señaló: “Él no hizo pretemporada y parece que se le hizo jugar demasiado. Entiendo que quieren que juegue, pero me parece que el camino era llevarlo más gradualmente”.