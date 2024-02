Cueva le confirmó a Pamela López que fue infiel con Chris Soifer

Jeyci Peréz habló sobre el romance de Chris Soifer con Cueva entre 2018 y 2019. Según Magaly Medina, el jugador mencionó infidelidad

En la emisión más reciente de ‘Magaly TV La Firme‘ el 13 de febrero, se hizo público un secreto que era ampliamente conocido pero que ahora fue confirmado por Jeyci Peréz. El barbero concedió una entrevista a Magaly Medina para confirmar la relación clandestina entre su ex pareja Chris Soifer y Christian Cueva entre 2018 y 2019.

El dominicano afirmó que para descubrirlo todo, tuvo que hackear el celular de la exchica reality, obteniendo así las conversaciones de WhatsApp con el futbolista. Al ser confrontada, la modelo optó por mentir aún más sobre esa relación.

“Yo me entero de la infidelidad de Cueva y Chris en julio del 2019. Le hackeamos su WhatsApp y cuando yo le encaré, ella no supo explicarme y me mintió. Este sujeto incluso le dijo para irse a vivir a México. Fue ahí que me comuniqué con Pamela López para enseñarle todo esto, y ahí recién ella encaró a su pareja”, mencionó el cantante urbano.

Con las pruebas en mano, decidió enviarle algunas a Pamela para que confrontara a su esposo y este no pudiera seguir negando la situación. “Todo esto ocurrió entre 2018 y 2019, eran situaciones actuales. Yo le conté todo esto a Pamela, tuvimos una conversación muy agradable. Ella es una mujer increíble. Hablamos por teléfono durante unas dos horas y pico, y luego me escribió. Me dijo que quería saber la verdad, así que le envié las pruebas y le dije cómo sucedieron las cosas. Fue entonces cuando ella confrontó a Cueva y él tuvo que decirle la verdad, ¿entiendes? No era la primera vez que se veían. Ya habían tenido encuentros previos”, afirmó el dominicano.

También indicó que el popular ‘Aladino’ tenía la intención de llevarse a Chris a México, pero ella le puso como condición que él dejara a su esposa e hijos para poder acompañarlo. “Yo me enteré de la infidelidad de Christian Cueva y Chris Soifer entre julio y agosto del 2019. Le hackeamos el WhatsApp a Christian, quien tenía su familia con Pamela, es decir, era un hombre casado. Chris estaba conmigo en ese momento, entonces, cuando lo confronté, me mintió. Después, le pedí explicaciones y le dije: ¿Qué es esto? Explícame esto”, agregó.

“Incluso, Cueva le propuso ir a México, ya que jugaba allí, no estoy seguro exactamente de qué equipo era. Le pintó un mundo allí y fue entonces cuando ella le pidió que dejara a su familia para estar con ella, ¿entiendes?”, sostuvo el artista dominicano.

Christian cueva le confirmó a Pamela López infidelidad con Chris Soifer

En otro momento, Magaly Medina mencionó que al verse expuesto con las pruebas de Jeyci Pérez sobre la infidelidad de Chris Soifer, Christian Cueva tuvo que aceptar la infidelidad a Pamela Franco. “Confesó todo”, mencionó la periodista en su programa ‘Magaly TV La Firme‘.

Pamela López y los reclamos que le hacía a Christian Cueva por darle ‘Likes’ a fotos de Pamela Franco

En una serie de mensajes que se han hecho públicos, Pamela López, la exesposa de Christian Cueva, lo confronta sobre su comportamiento en redes sociales, particularmente por dar “me gusta” en fotos de la cantante Pamela Franco. Estos mensajes sugieren posibles conflictos en su relación debido al vínculo secreto entre Cueva y Franco.

La discusión comienza con Pamela López cuestionando: “¿Cómo me explicas todos esos likes? Explícame ahora, por favor…“. Cueva responde: “Amor, en serio, no sé“. López profundiza, mencionando que le mostraron capturas de los “me gusta” que Cueva daba a Franco. Ante esto, el apodado ‘Aladino’ niega seguir a la cantante y se declara perplejo ante la situación.

El intercambio continúa con López recordándole a Cueva advertencias previas sobre rumores de un romance con Franco. Cueva, por su parte, defiende su posición negando las acusaciones y sugiriendo que hay personas interesadas en crear discordia.

