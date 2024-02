Julián Zucchi quiso volver con Yiddá Eslava, pero ella no aceptó

A finales de 2023, la pareja de actores anunció su separación después de 11 años y dos hijos, pero Julián hizo una inesperada revelación

En octubre de 2023, Julián Zucchi y Yiddá Eslava anunciaron su separación definitiva después de 11 años juntos. La noticia sorprendió al público, ya que se percibían como una pareja sólida, pero se desmoronó con un inesperado video en el que confirmaron que no era una broma. A pesar de las esperanzas de una posible reconciliación, estas se desvanecieron cuando la actriz comenzó una relación con otra persona.

Aunque no solo los seguidores tenían esperanzas de una reconciliación entre la pareja, Julián Zucchi también lo consideró. Sin embargo, fue Yiddá Eslava quien decidió no retroceder y descartó cualquier posibilidad de reavivar el amor con el padre de sus hijos.

“Hubo dos quiebres que fueron puntuales, que quizá uno le dolió más a ella y otro me dolió más a mí, pero con pensamientos distintos. Ella piensa que cuando cierra la puerta no la vuelve a abrir nunca más y yo pienso distinto. Ante la negativa tan rotunda de Yiddá, uno tiene que rehacer su vida”, fueron las palabras de Julián Zucchi, quien hoy en día vive solo, a unas cuadras de donde viven sus hijos.

Julián Zucchi y su vida como papá soltero

En una entrevista con Magaly TV La Firme, Julián Zucchi reveló que ha diseñado su nuevo hogar como padre soltero pensando en las necesidades de sus hijos, dejando en claro que ellos son su principal prioridad.

“Quizás es mejor tomar caminos separados, porque eso también es una energía en el hogar, para los chicos. Desde que nos separamos, bueno, Yiddá está mucho mejor, se ve como que renació, se ve que algo en nuestra dinámica no funcionaba”, indicó en el informe, resaltando que su expareja y él se dieron cuenta que tenían “necesidades diferentes en lo laboral y personal”.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un nuevo amor en el futuro, el actor y productor de la saga ‘Sí mi amor’ señaló que no descarta conocer a otra mujer más adelante, pero tampoco está activamente buscando una relación.

“No soy un pretendiente fácil, la persona que esté conmigo sabe que no puedo tener más hijos, que tengo dos y que mi vida está repartida entre Perú y Argentina”, aclaró.

Recordemos que Yiddá Eslava confirmó que está saliendo con el fotógrafo Ángel Fernández, admitiendo incluso que fue amor a primera vista.

“Nos estamos conociendo. Hay un tiempo reciente. Yo me separé hace cuatro meses y medio, estábamos separados unas semanas más antes. Yo, debo decirlo, a veces ni me daba medio pico con nadie, no me gustaban. Él es la primera persona que dio ‘bueno’. Mis amigas me dicen ‘¿es en serio?’. No tengo ganas de conocer a otra persona más que a él ahora”, indicó Yiddá.

Yiddá Eslava quiere que Julián Zucchi conozca a su nueva pareja

La actriz mencionó que antes de presentar a sus hijos a su nueva pareja, esperará un tiempo prudente. Además, le interesa que Julián Zucchi lo conozca primero.

“Yo soy un poco atípica y no voy con el luto. Hay un tiempo que sí no es negociable, que es el tiempo necesario para presentarlo a mis hijos. Primero, Julián tiene que conocerlo, pasar un tiempo prudente y cuando todos estemos seguros y conformes, va a pasar la etapa de conocernos”, afirmó Yiddá.

“Mis hijos son muy chiquitos y creo que no podemos estar presentando a uno y a otro, es un respeto importante para ellos. No metan a sus casas a una persona con la que estás ilusionada, es un respeto para él también, para ambos”, acotó la actriz en ‘Café con la Chevez’.

