Magaly chanca feo a Yahaira

No es novedad que la ‘Reina del totó’ no es del agrado de Magaly Medina, sin embargo ahora que su esposo está próximo a estrenar un tema musical con Daniela Darcourt, se ha ensañado más con Yahaira Plasencia. La conductora de televisión dejó entrever que la Yaha se habría quedado sin que le financien la carrera musical.

Le da duro a la “Reina del Totó” previo al estreno del videoclip de su esposo con Daniela

En varias oportunidades la popular ‘Urraca’ ha revelado que entre las dos cantantes de salsa, su favorita es Daniela Darcourt, y que la intérprete de “Ulalá” tiene su público por mover el “totó”.

“En las redes sociales he estado leyendo que comentan que a raíz de la colaboración que hizo mi esposo con Daniela, me dicen: “ahora entiendo por qué rajas de Yahaira y soboneas a Darcourt“. Respeto el talento y el talento para mí está en la voz. El talento, para mí, no está en el trasero de una mujer. Eso lo puede hacer una bailarina, mover bien el ‘totó’”, expresó en un inicio.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, pues en otro momento dejó entrever que Yahaira habría estado recibiendo ayuda económica para financiar su carrera musical y que por eso en la actualidad se encuentra en “EEG”, pues cree que se le acabó el patrocinador.

“La pregunta sería: ¿perdió ella la posibilidad de financiación para ir a vivir a los Estados Unidos? Digo ¿no? Solo pregunto, es la única hipótesis, yo especulo“, sentenció.

Cabe indicar que la conductora de espectáculos también negó que su esposo, Alfredo Zambrano quiera ser famoso y aseguró que seguirá trabajando en su notaria.