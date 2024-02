Cualquier candidato presidencial puede llegar a segunda vuelta

Gerente de Imasolu, Enzo Elguera critica que hay 36 partidos políticos

El gerente general de la consultora Imasolu, Enzo Elguera criticó en nuestro país hayan 36 partidos políticos que podría estar habilitados para participar en las próximas elecciones generales porque es “perjudicial para nuestro sistema democrático”, dado que estas organizaciones son tomadas «como meros vehículos para llegar al poder».

En declaraciones al diario La Razón, aseveró que en la actualidad cualquier candidato presidencial puede llegar a disputar una segunda vuelta electoral porque “la población termina votando por cualquier factor menos por un análisis real de cuál es el tipo de propuesta que está identificado con la praxis de sus necesidades”.

¿Es positivo o negativo que nuestro país llegue a tener, como se proyecta, 36 partidos políticos con opción para postular en unas eventuales elecciones generales?

Bueno, en realidad, es perjudicial para nuestro sistema democrático, porque con esta proliferación de partidos políticos porque en cada elección hay una especie de evolución o de aventuras políticas para llegar al sillón presidencial. Sin embargo, lo cierto es que esto termina afectando a las columnas vertebrales de la democracia y principalmente a la ciudadanía. Porque, normalmente, una persona promedio no retiene, por ejemplo, un mensaje publicitario más de 30 segundos. Entonces, van alrededor de 25 partidos políticos inscritos con la posibilidad de llegar a 36 partidos políticos y esto nos hace ver la posibilidad de que vamos a tener un bombardeo de mensajes electorales, en caso que cada partido coloque un candidato presidencial. Además, recordemos que si ciertos partidos políticos que finalmente logran ser inscritos no presentan un candidato presidencial o no participan de las elecciones presidenciales, pierden automáticamente la elección. Entonces, evidentemente la finalidad de la constitución de estos partidos políticos es colocar a un candidato presidencial, que podría ganar en segunda vuelta de una manera casual aprovechando justamente este tema de la división de sectores políticos y ante el desconocimiento de la población. Y con esa estrategia, pues, colocarse en el sillón de Pizarro.

¿Por qué es tan atractivo organizar un partido político en el Perú?

Bueno, en principio, porque los partidos políticos se siguen viendo, porque históricamente la gran mayoría de partidos políticos han sido formados con esa finalidad, como meros vehículos para llegar al poder y que, evidentemente, tengan a un Presidente de la República o tengan a un grupo de congresistas, porque finalmente estos congresistas, en caso de no llegar a la presidencia, también tienen una representación y una cuota de poder. Obviamente por la fragmentación de partidos políticos al ganar uno que ha sido en las últimas elecciones presidenciales históricamente en el país, quien llega al poder, evidentemente no tiene mayoría parlamentaria y muchas veces ese número de votos parlamentarios no le ayudan en nada, por ende tiene que hacer bloques y alianzas con partidos políticos representados en el Parlamento. Al ocurrir esto se les da una cuota de poder a los grupos de congresistas que han llegado a ser electos y en esta negociación se pueden coger partidos de derecha y de izquierda, o muchas veces solo uno de los extremos o al final ambos. Entonces, esto hace que no haya en principio un cumplimiento de lo que se prometió en campaña electoral y mucho menos aquella agenda que también los llevó a los parlamentarios a ganar elecciones, porque finalmente terminan haciendo una negociación. En realidad es por llegar al poder.

Pero, ¿porque hay tanta gente que quiere formas un partido, por el financiamiento público o porque cualquiera puede llegar al poder?

Bueno, ahora es más fácil que antes, en el sentido que se ha bajado la cuota electoral en relación a las firmas y planillones. Lo que se exige ahora es tener comités partidarios y se ha bajado con la recolección de firmas con la finalidad de que haya “orgánicamente funcionabilidad”. Pero claro, la atracción en principio para los partidos políticos es que sin llegar a la presidencia puedan tener una cuota, porque de hecho es una fórmula de dinero, de financiamiento público, que, por cierto, no todos los partidos políticos lo gastan de la manera adecuada. Entonces, este dinero es uno de los principales atractivos fuera de las alianzas no electorales, sino de gobierno, que vayan manteniendo los parlamentarios y los partidos políticos con el gobierno de turno.

Hablando de la Real Politik, ¿el hecho de que Pedro Castillo y Perú Libre hayan llegado a la Presidencia de la República, siendo de provincias y estando fuertemente cuestionados por temas legales, es un motivo para que otros se aventuren más?

Claro, de hecho, las últimas tres elecciones en el país se han definido por los antis en la votación de segunda vuelta. Ellos en este escenario plantean por cuestiones estratégicas, si es que se repitiese el mismo escenario nuevamente, que eso los podría colocar en vitrina a cualquiera que pueda pasar la segunda vuelta. Y honestamente, cualquier candidato en la actualidad podría pasar a segunda vuelta. Mucho más, si esta proliferación de partidos políticos continúa creciendo, porque entre 36 partidos políticos repartiéndose todo el voto de los peruanos, estas mínimas cantidades de apoyo, en realidad solamente los podría diferenciar hasta por decimales a más de dos candidatos.

¿Por qué no es bueno que haya tantas organizaciones en un sistema de partidos políticos?

En el mundo puede haber ideologías y vertientes de ideologías, pero realmente en el Perú, como en muchos países que tienen sistemas democráticos, la tendencia que debería haber es de una Izquierda Extrema, de otra izquierda, que esté un poco más pegada al Centro; por allí otro partido o algún otro partido como la Socialdemocracia, el Socialcristianismo, que son un poco más centristas y algún otro partido o dos partidos más que estén más a la Centroderecha o a la Derecha Extrema. Normalmente, así funciona en los países con democracias sólidas. En los países en donde, digamos, tenemos una cantidad de partidos políticos a la extrema izquierda, una cantidad de partidos políticos bastante variada, de la izquierda pegada al centro y en un centro electoral con muchos otros candidatos y lo mismo hacia la derecha. Entonces, lo que hace es confundir el mensaje político por el que al final todos se van a dirigir al mismo electorado. Y cuando nos dirigimos al mismo electorado, lo que hacemos, evidentemente es confundirlo y no teniendo o no termina siendo claramente el mensaje por el cual están votando. Entonces, esto finalmente es contraproducente porque la población termina votando por cualquier factor menos por un análisis real de cuál es el tipo de propuesta que está identificado con la praxis de sus necesidades, porque en la actualidad, incluso, las ideologías o las representaciones ideológicas en el Perú son mínimas.