Criolipólisis ayuda al cuerpo a perder grasa

La criolipólisis es un tratamiento de medicina estética que consigue reducir unos centímetros la zona en la que se aplica. No va a servir para perder 10 o 12 kilos, pero es ideal para ayudar al cuerpo a perder la grasa que más cuesta eliminar.

Tratamiento estético a ser realizado solo por especialistas reconocidos

Una de sus principales ventajas (que más adelante procederemos a enumerar con mayor detalle) es que prescinde de cirugía. Muchas personas comparan el tratamiento con la ya famosa liposucción, pero, a diferencia de esta, no es necesario pasar por quirófano. Tampoco son necesarias las agujas, la anestesia, el post-operatorio, las bajas médicas o ingerir medicamentos, algo que sin duda muchos pacientes consideraban un obstáculo a la hora de realizarse algún tratamiento estético como este.

¿PARA QUÉ SIRVE?

La criolipólisis se realiza en aquellos pacientes que quieren reducir su grasa corporal con resultados visibles y naturales, sin tener que someterse a un tratamiento invasivo. En concreto, está especialmente recomendada para pacientes que no son especialmente obesas, pero que tienen grasa localizada en algunas partes del cuerpo y que es difícil eliminar con dieta o ejercicio.

Es importante destacar que no es un tratamiento para tratar la obesidad y tampoco una alternativa en sí a la liposucción, aunque sí se reduce notablemente la grasa localizada.

PARTES DEL CUERPO DONDE SE REALIZA

La grasa aparece en muchas zonas de la piel. Es por ello por lo que muchas personas se preocupan de eliminar la grasa que aparece en determinadas zonas del cuerpo. Cada persona puede tener unas necesidades diferentes o quiere eliminar la grasa de una zona concreta.

Con la criolipólisis se puede actuar sobre la grasa localizada en diferentes partes del cuerpo. Se puede aplicar este tratamiento a la piel de los muslos, el abdomen, la papada, la cadera, los brazos y los glúteos. Hay que tener en cuenta que la criolipólisis se puede aplicar en las zonas donde realmente hay acumulación de grasa, no donde se trate de flacidez de la piel.

Esta innovadora técnica de eliminación de grasa a través del frío rompe con los clásicos tratamientos en los que se aplica calor para la eliminar la grasa. A pesar de no llevar mucho tiempo en el mercado, la criopólisis ya se ha destacado como una de las mejores opciones para la eliminación de grasa.

¿CÓMO FUNCIONA?

El proceso de la criolipólisis se realiza a través de una avanzada máquina que normalmente consta de dos paneles de enfriamiento que están especialmente diseñados para ejercer una suave presión de vacío (Vacuum) en la zona a tratar exponiendo las células grasas a un enfriamiento preciso y controlado para eliminarlas sin dañar los tejidos colindantes. La temperatura a aplicar varía de 0 a -10 ºC y es determinada por el especialista dependiendo del espesor de grasa y la zona a tratar.

Una vez que el especialista ha identificado la zona y la temperatura se comienza con el tratamiento, y para esto se instala sobre la piel del paciente una membrana anticongelante (en las zonas que se van a tratar). El propósito de esto es que las bajas temperaturas a las que se programa la máquina no dañen la piel del paciente. Así se consigue que el frío se transmita desde los paneles de enfriamiento directamente a las células de grasa.

¿HAY RIESGO?

La criolipólisis es un procedimiento realmente sencillo y eficaz. Su procedimiento no necesita cirugías, no necesita anestesias y no requiere de pinchazos de ningún tipo. Tampoco se experimenta dolor durante el tratamiento de la criolipólisis, y es un tratamiento completamente ambulatorio y una vez terminada la sesión, el paciente puede volver a su actividad normal.

PREPARACIÓN Y CUIDADOS TRAS LA INTERVENCIÓN

No es necesaria una preparación especial para la criolipólisis, ya que es un tratamiento totalmente indoloro y no invasivo para el paciente. Solamente en el caso de tratar el abdomen, es recomendable no comer nada durante las dos horas previas a la sesión.

No es necesario ningún cuidado especial tras la intervención, por lo que el paciente puede reanudar su actividad normal inmediatamente después del tratamiento, incluso al trabajo y a la práctica deportiva. También se recomienda beber entre 1,5-2 litros de agua para ayudar al cuerpo a que elimine las células de grasa destruidas, así como es importante mantener hábitos de vida saludables como una dieta equilibrada y ejercicio físico a la semana.

Tras la criolipólisis el paciente puede presentar enrojecimientos, hematomas, tirantez y calambres o adormecimientos en las zonas que se han tratado. La mayoría de síntomas suelen desaparecer tras unas horas.

CONTRAINDICACIONES

Aunque las ventajas de realizar estas sesiones son mayores que los inconvenientes, hay que tener en cuenta que no todo el mundo es apto para someterse a este tratamiento. La aplicación del frío extremo y el hecho de que sirve para reducir pequeñas cantidades de grasa la hacen óptima para muchas personas, pero hay una serie de personas que deberían evitarlo: