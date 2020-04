Coronavirus: Ministra de Trabajo jura que no habrá ceses colectivos

La ministra de Trabajo y Promoción Social, Sylvia Cáceres, señaló a RPP que se ha convocado con carácter de urgencia al Consejo Nacional de Trabajo para unir criterios entre gremios empresariales y organizaciones sindicales durante la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

“Es fundamental que tanto las organizaciones sindicales como los gremios empresariales conozcan la alta sensibilidad que está afrontando el mercado de trabajo, y las respuestas que demandan compromisos de todos, pero en particular del sector empresarial”, dijo en una entrevista en Enfoque de los Sábados.

Por ello, aclaró que desde el Gobierno “no vamos a permitir ni facilitar los ceses colectivos”, en clara alusión a la polémica propuesta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) de permitir el cese colectivo de trabajadores de manera automática y sin autorización previa.

“La regulación que corresponda tiene que ser una regulación que ponga en el centro un tratamiento equitativo, donde los que más necesitan atención y protección del Estado la reciban, donde los empresarios reciban también contribuciones, subsidios, facilitaciones, para la viabilidad de sus empresas, y se acojan a las mismas, con el compromiso de sacar al país juntos”, comentó.

Cáceres Pizarro adelantó que se buscará encontrar acuerdos sobre “medidas paliativas”, como reordenar las jornadas de trabajo o reducirlas. También mencionó la posibilidad de adelantar el pago de algunos beneficios, como las vacaciones. “Lo que pudiera estar a disposición de los empleadores para garantizar la liquidez y los ingresos de los trabajadores”, señaló.

SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES

La ministra mencionó que una posibilidad es plantear la suspensión perfecta de labores, en la que el trabajador no presta sus servicios y el empleador no paga la remuneración, aunque esto -acotó- solo se aplicaría previa verificación de que efectivamente la empresa no puede seguir sosteniendo licencias con goce de haber.

“En ese supuesto excepcional, la suspensión perfecta no representaría para los trabajadores más vulnerables pérdidas de ingresos. El Estado se compromete a subsidiar una situación que quisiéramos que sea transitoria”, sostuvo.

Sylvia Cáceres recordó que al inicio de la crisis por la pandemia de coronavirus se le pidió al sector empresarial “una cuota de sacrificio”, manteniendo los ingresos de sus trabajadores así estos no puedan cumplir sus labores de manera remota.