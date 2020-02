Consulta tu planilla en la ONP y cobra pensión con aumento

​​Existen muchos jubilados que aún no se han acogido al régimen de jubilación de la ONP debido a que no cuentan con las planillas de los lugares en donde laboraron por tanto no tiene como demostrar que así lo hicieron; si este es su caso, le contamos que la ONP cuenta con miles de libros de planillas, solo tiene que ir a la sección de consultas de planillas y debe hacerlo cuanto antes pues en el presente año saldrá el aumento en las pensiones.

Si aún no te has registrado, te decimos cómo buscar el nombre de la empresa que laboraste

La inscripción debe hacerla cuanto antes, a fin de poder corregir toda la documentación que sea necesaria y poder presentarla. En la sección de planillas de la página web de la ONP debe ingresar el nombre de la empresa en que laboró, hacer click y allí encontrará los datos. Una vez que tenga todo listo, debes presentar la documentación, a fin que pueda cobrar cuanto antes su pensión de jubilación que además, este año, tendrá un incremento, según lo anunciado por voceros del gobierno.

CÓMO BUSCAR LAS PLANILLAS

A través de esta sección publicada en la página web de la ONP, podrá conocer qué libros de planilla se encuentran en poder de esta institución. Si no encuentra el resultado esperado, puede ser porque el nombre ingresado es distinto al que figura como razón social de la empresa o porque la empresa que busca no entregó sus libros a la ONP.

Si no tiene certeza sobre el nombre o la razón social exacta, puede realizar una búsqueda por aproximación ingresando las tres primeras letras de la empresa a buscar. En este caso, le aparecerá una relación de compañías con nombre similar con la finalidad de ayudarle a recordar.

La información de los libros de planillas será verificada dentro del procedimiento administrativo, que se inicia con la presentación de la solicitud de cada interesado, de conformidad con los dispuesto en los numerales 1º y 14º del artículo 3º de la Ley Nº 28532.

OTROS DOCUMENTOS

Recuerde que además de las planillas de pago, también se pueden acreditar aportes al Sistema Nacional de Pensiones presentando documentos como: Certificados de Trabajo, Liquidación de Beneficios Sociales, Boletas de Pago, Constancias de Aportaciones emitidas por el IPSS o EsSalud, entre otros. Los documentos mencionados deberán constar en original, copia legalizada o copia fedateada. Asimismo, deberán ser legibles, indicar el tiempo de servicios y contar con la identificación fehaciente del firmante.