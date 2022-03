Conozca los motivos reales de la cachetada del Oscar

Algo intempestivo sucedió en la sala de los Oscar, su protagonista fue Will Smith, convertido en matón, no de película, sino en la vida real y en directo para todo el mundo. El motivo, una broma de Chris Rock hacia Jada Pinkett Smith.

Will Smith abofeteó a Chris Rock y se roban la noche de los premios de la Academia

La noche encaraba su momento crítico, cuando se entregan los premios a los mejores actores y a la mejor película, y apareció el cómico Chris Rock. Ha sido presentador de estos y premios, y en ellos tira de su humor ácido para meterse con las estrellas. En esta ocasión, no era el presentador principal, pero salió en la recta final y soltó algunos chistes.

Uno de ellos fue a Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith. Le preguntó si iba a protagonizar una secuela de ‘La teniente O’Neil’, la película de los noventa protagonizada por una Demi Moore que se mete en el cuerpo de élite de los ‘marine’ de EEUU. La broma era por el pelo rapado de Pinkett Smith.

Will se levantó de su asiento, se acercó a Rock y le propinó una bofetada con la mano abierta. El presentador, atónito, no llegó a moverse cuando recibió el impacto. Solo acertó a decir, con una sonrisa incrédula: «Oh, vaya, Will Smith me acaba de sacudir».

El actor volvió a su asiento y le gritó a Rock: «¡No pongas el nombre de mi mujer en tu p*** boca!». En las televisiones estadounidenses, los realizadores consiguieron silenciar ese momento, pero sí se escuchó en otras emisiones extranjeras.

«¿Es quizá la mejor noche de la historia de la televisión?», acabó por decir Rock, con la cara todavía enrojecida. El teatro Dolby -y el mundo entero delante de la pequeña pantalla- enmudeció. Había algunas risas y sonrisas incómodas. Nadie sabía a ciencia cierta si el asunto pertenecía al ‘show’ o si fue una agresión verdadera.

Con el paso del tiempo, quedó claro que no era un montaje (la propia producción de la gala reconoció que nada de eso estaba preparado). Pinkett Smith lleva el pelo rapado por problemas de alopecia, algo que anunció a finales del pasado año.

Al comienzo de la gala, una de las presentadoras principales de la gala, Regina Hall, hizo un chiste sobre la supuesta relación abierta que mantienen los Smith, un asunto del que hay rumores y comentarios constantes en Hollywood.

Pero Jada también fue objeto anterior de burla por parte de Rock: en la gala de 2016, se rió de ella por boicotear los Oscar por falta de diversidad entre los nominados.

NO PRESENTARÁ CARGOS CONTRA SMITH

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que Chris Rock se ha “rehusado a presentar un informe policial” luego de que su colega Will Smith lo abofeteara ante millones de televidentes durante la 94ª edición de los Premios de la Academia de Hollywood.

“Las entidades de investigación de LAPD (La Policía de Los Ángeles) están al tanto de un incidente entre dos personas durante el programa de los Premios de la Academia. El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se ha negado a presentar un informe policial”, se lee en el documento.

UN SUPUESTO ROMANCE ENTRE CHRIS ROCK Y JADA

Chris y Jada, rodaron las tres películas de ‘Madagascar’ juntos, se hicieron íntimos amigos mientras que la actriz y Smith tenían un matrimonio abierto.

Los rumores de infidelidad surgieron durante la promoción de la película. Al parecer la química entre Rock y Jada Smith había traspasado la pantalla. Nada se supo del supuesto romance, pero muchos fueron los rumores. Por aquel entonces Rock, padre de dos hijas, estaba casado con Malaak Compton-Rock. En diciembre de 2014, Rock anunció que había solicitado el divorcio de Compton-Rock y admitió su infidelidad en el matrimonio.

El divorcio se finalizó el 22 de agosto de 2016. La relación entre Rock y Jada no debió de terminar demasiado bien, debido a la escena que vimos todos en la última gala de los Oscar, en donde Will Smith se llevó la estatuilla a mejor actor por “King Richard”.