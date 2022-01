Conoce qué es la mentalidad emprendedora

A nivel mundial, siete de cada diez ciudadanos tienen las características consideradas importantes para emprender; según indica el estudio “Entrepreneurialism in the Time of the Pandemic” realizado este año por Ipsos. Informe completo de la agencia de noticias Andina.

Asimismo, señala que, el espíritu emprendedor varía entre países, siendo Colombia el país que encabeza la lista, seguida por Sudáfrica y Perú.

Para Christian De la Cruz, Director Académico de Team Academy, para emprender no es suficiente solo tener ideas y planificar, sino que es necesario cultivar una mentalidad de emprendimiento, si es posible desde niño.

“El emprendedor con esta mentalidad desarrolla características como el tener iniciativa, creatividad, ingenio, enfoque, visión, organización, adaptabilidad, liderazgo, capacidad de ‘networking’; además es constante en su aprendizaje”, señala.

“Estas habilidades en conjunto ayudan a transformar un problema o proyecto fallido en una oportunidad para mejorar su negocio, sumándole innovación. Por ejemplo, tenemos a Elon Musk, Steve Jobs o Mark Zuckerberg quienes tienen en común su pasión por la innovación y su capacidad de convertir un fracaso en oportunidad”, agrega.

Hoy, la mentalidad emprendedora es una de las máximas responsables del éxito de muchas empresas, además es importante para crear un gran modelo de negocio.

En ese sentido, De la Cruz comparte algunas recomendaciones para construir una mentalidad emprendedora:

Plantéate desafíos

Debes salir de tu zona de confort, ante una situación que consideras debes potenciar o mejorar, busca retos que te ayuden a mejorar. Indistintamente si los resultados son los esperados o no, esto te ayudará a pensar en nuevas soluciones.

Orienta tus resultados

Define cuáles son los resultados que buscas obtener a corto, media y largo plazo, y define indicadores que te ayuden a medirlos. Esto te permitirá tener una claridad en cómo va evolucionando tu negocio y qué puntos debes mejorar.

Ten apertura al cambio

Ante situaciones externas o internas que puedan surgir, es importante estar predispuesto a realizar cambios que permitan adaptarte a las nuevas situaciones, apoyándote en la innovación.

Persevera

Muchas veces el éxito no surge en una primera vez, sino luego de muchos intentos. Y aunque sea difícil reponerse al fracaso, es importante encontrar una oportunidad en el caos, para replantear el modelo de negocio.

Compromete y trabaja en ser un emprendedor exitoso

Comenzar a actuar y pensar como tal. Si ya tienes características como confianza, creativo, entre otras, comprométete a trabajaras para convertirte en lo que buscar ser, un emprendedor exitoso.

¿CÓMO SE COMPONE LA MENTALIDAD EMPRENDEDORA?

Muchos profesionales y organizaciones a lo largo del tiempo se han dedicado a estudiar la mentalidad emprendedora. Hay múltiples propuestas y explicaciones. Algunas otorgan la importancia fundamental a elementos innatos del individuo. Rasgos de personalidad que nacen con nosotros, nos diferencian de los demás, y determinan cómo vemos el mundo y cómo nos comportamos.

Algunos otros, más bien, explican la mentalidad emprendedora como algo que puede desarrollarse y que en gran medida es aprendido a través de los procesos de formación desde la infancia.

Hay enfoques, no obstante, que apoyan un intermedio entre estos extremos, abogando por una mentalidad emprendedora que combina características con las que nacemos, y que son tal vez más difíciles de cambiar (aunque posibles de modular), y habilidades que adquirimos a través de entrenamientos y formación.

Hay condiciones personales que son inherentes al individuo y que determinan que algunos de nosotros estemos más motivados hacia el emprendimiento, pero al mismo tiempo existen habilidades que definitivamente pueden ser aprendidas y nos colocan en mejor posición para alcanzar nuestros objetivos.