Conoce cómo administrar tu dinero con éxito

En tiempos de crisis, todo se vuelve más complicado. Contar con estabilidad y salud financiera se convierte en uno de los mayores retos y deseos de las personas. Para este tipo de imprevistos es necesario aprender a administrar el dinero de forma correcta.

Los mejores consejos para que tu platita se estire y siempre tengas ahorros

Seguir buenos hábitos:

Todas las personas tienen una determinada manera de relacionarse con el dinero. Es posible adquirir buenos hábitos de padres o familiares, pero también existen aspectos que se deben mejorar en la relación con él. Por eso, como primer paso, la recomendación es reflexionar y analizar cómo se está usando el dinero, si es que se gasta más de lo que se gana. Lo ideal es que las deudas no rebasen el 30% de los ingresos mensuales.

Reconocer los gastos:

El problema es que muchos no saben cómo manejar su dinero de manera responsable. La principal sugerencia es agrupar los gastos en dos categorías: las necesidades y los deseos.

Separa al menos el 10% de tus ingresos cada mes:

Un consejo útil es que antes de pagar los gastos fijos, lo que denominamos necesidades, es recomendable tratar de reservar al menos el 10% de los ingresos para invertirlo.

El objetivo no es sólo ahorrar dinero por un período de tiempo hasta poder gastarlo en algún deseo, sino aplicar ese valor para que rinda intereses y se convierta en un patrimonio importante en el futuro. Al principio puede ser difícil “abandonar” ese 10%, pero el resultado a largo plazo valdrá la pena y en menos de un año se comenzarán a ver los resultados.

El banco como aliado:

En determinados momentos, las personas necesitarán más dinero que el que reciben mensualmente. El camino más seguro para obtenerlo es el sistema financiero. Los bancos cuentan con muchos productos de ahorro y crédito para ayudar a que la relación de una persona con el dinero sea provechosa y con proyección al futuro.

La recomendación es que cuando una persona se acerque a un banco, debe hacer la mayor cantidad de preguntas para no tener ninguna duda sobre los beneficios que se reciben y los compromisos que se asumen.

Cuidar el historial crediticio:

En el momento que un banco presta dinero, ya sea a través de una tarjeta de crédito, un préstamo personal, un crédito vehicular o un hipotecario, inmediatamente se crea un perfil del solicitante para saber si se pagan las obligaciones a tiempo. Ese es el historial crediticio y resulta decisivo para establecer una sana relación con la entidad financiera. Estar al día en los pagos de los préstamos permite acceder a mayores posibilidades de seguir siendo sujeto a crédito.

Evita prestar dinero a parientes y amigos:

Es claro que todo depende de la situación y del amigo. El problema es que, generalmente, los amigos y parientes tienen más libertad e intimidad con nosotros, lo que no siempre es bueno cuando el asunto es dinero. La persona termina por no sentirse preocupada por quedar debiendo o por atrasarse con el pago. El tiempo pasa y muchas veces el préstamo queda en el olvido. Entonces no cuesta nada tener un poco de cuidado para no pasar por este tipo de problemas.

LA REGLA 50-20-30

La regla 50-20-30 es una herramienta que te permite tener mejor control de tus finanzas, te ayuda a ahorrar y a evitar caer en deudas que no puedas pagar. Esta regla funciona cuando destinas un porcentaje de tus ingresos a los siguientes rubros:

50% en gastos imprescindibles.

20% para tener un ahorro.

30% para satisfacer tus gustos o necesidades.

Administra tu dinero en tres rubros: obligaciones, gustos, y ahorros.

Obligaciones:

Aquí van todos los gastos esenciales que sí o sí debes pagar cada mes: la renta del departamento, el pago del predial, la colegiatura de los niños, el recibo de luz y agua, transporte, alimentos, o el pago de un préstamo, por ejemplo.

Gustos:

Aquí van todos los deseos; es decir, ir de vacaciones, comprar obsequios, ropa, comer fuera de casa. Estos gastos quizás no son de mucha necesidad y podrían convertirse en gastos hormiga. Sustituye el comer fuera por preparar comida en casa.

Sustituye el transporte particular por la bicicleta o el servicio público.

Recorta compras impulsivas como el café por la mañana o la botana al medio día.

Ahorros:

Para lograr la libertad financiera hay que minimizar los riesgos, para esto sirve el ahorro. Ahorrar para la jubilación o para crear un fondo de emergencia. Algunos consejos para ahorrar dinero son:

Ahorrar dinero automáticamente de tu cuenta bancaria a una cuenta de ahorro.

Establecer metas de ahorro a corto y largo plazo.

Decidir prioridades.

Crear un presupuesto de ahorro.

BENEFICIOS