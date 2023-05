Gana espacios en tu hogar según el Feng Shui

Dado que el Feng Shui busca el equilibrio de la energía de las personas a través de la distribución y orientación de los espacios, existen objetos que sí y que no debes tener en casa, ya que estos ayudan u obstaculizan el flujo de energía.

Elimina lo que no sirve pues estos objetos obstaculizan el flujo de energía

Según esta filosofía, es importante que los cinco elementos, Tierra, Agua, Madera, Fuego y Metal, formen parte de la decoración del hogar. Sin embargo, es importante cuidar en dónde se colocan estos objetos para permitir el flujo de la energía positiva en todos los espacios de la casa.

COSAS POR ELIMINAR

Artículos rotos:

Las cosas dañadas atraen energía negativa. Esto es especialmente cierto para los platos agrietados. Incluso si esta es su taza favorita, a lo largo del borde de la cual ha corrido una grieta, es mejor despedirse de ella y obtener una nueva y hermosa.

Los expertos en Feng Shui aseguran que antes de tirar un recuerdo, debes agradecerle las emociones agradables que te trajo. Este método liberará espacio en la casa para nuevas emociones. Pero el uso de platos agrietados atraerá energía negativa y afectará negativamente la vida.

Plantas artificiales:

Mantente alejado de las flores artificiales. Ya no está de moda, no es muy bonito, se les acumula exceso de polvo. Esto no es apreciado por los conocedores de la sabiduría oriental. Según personas familiarizadas con el feng shui, las flores artificiales atraen energía negativa. Tiene un efecto negativo en la salud, el estado de ánimo y la actitud ante la vida. Deshazte de ellos, es mejor plantar plantas vivas en macetas. Inmediatamente notarás que la vida trae sorpresas más interesantes y los problemas lo pasan por alto.

Ropa vieja:

Es hora de ordenar tu ropero. Si tiene muchas cosas que no se usan porque están pasadas de moda o no son de tamaño, tíralas. Si realmente sientes pena por él, dónalo a una fundación benéfica. Lo mismo se aplica a los zapatos. Al limpiar la basura vieja, limpias la energía de tu hogar y permites que la energía positiva ocupe el lugar de la energía negativa.

Esto también se aplica a muchas cosas viejas. Especialmente si has tenido una ruptura. Deshazte del colchón viejo, que está impregnado de la energía de la ex pareja, cambia por completo la situación en el dormitorio, elimina las cosas que te recuerdan el pasado.

Quitar los espejos del dormitorio:

Los espejos dañan mucho el dormitorio, los conocedores de la sabiduría oriental aseguran unánimemente que destruyen el amor y roban energía. El lugar más peligroso es cuando el espejo cuelga frente a la puerta del dormitorio. En esta posición, devuelve toda la energía positiva que entra en la habitación. Si ya has puesto espejos en el dormitorio, pero no quieres trasladar este mueble, cúbrelo con un paño por la noche.

Supervisar la posición del acuario:

El agua es muy importante en el Feng Shui. Ella es la portadora de la energía elemental, que es responsable de aumentar la prosperidad. Es decir, un acuario en la casa es algo útil, pero hay un matiz: afecta negativamente la relación con su pareja. En ningún caso no lo pongas en el dormitorio, y si es en una habitación contigua, cierra bien la puerta por la noche.

Objetos de acero y afilados:

Es extraño que las armas blancas amadas por los japoneses no sean citadas en absoluto por los expertos en Feng Shui. Las espadas de recuerdo en Rusia rara vez están decoradas con interiores, pero debe recordarse que tales objetos dañan en gran medida la energía de su hogar.

Y esto se aplica no solo a las armas, sino también a cualquier objeto afilado y esquinas. Organice los elementos interiores alisándolos. Las esquinas afiladas en grandes cantidades provocan peleas y pueden causar enfermedades en los propietarios. Si un objeto puntiagudo apunta a una cama familiar, esto puede conducir a una total discordia en la vida familiar. Lo mejor es comprar muebles con formas redondeadas.

No guardes fotos de personas en tu dormitorio:

La fotografía en la cultura oriental se le da una importancia significativa. Y no deben colocarse en el dormitorio, porque pueden afectar la vida, generalmente de manera negativa. La solución más desafortunada es colocar allí imágenes de personas solitarias o que ya se han ido a otro mundo.

Retira los equipos electrónicos de la cama:

La electrónica atrae energía negativa, lo que perturba el sueño. Por lo tanto, retira la computadora y la computadora portátil del dormitorio, busca otro lugar en el apartamento para ellos. Si hay un televisor en esta habitación, es mejor separarlo de alguna manera. Pon una pantalla o instale un gabinete.

CONCLUSIÓN

A menudo puedes escuchar en tales situaciones el consejo de buenos amigos de que no necesitas vivir en el pasado, necesitas mirar hacia el futuro con alegría. Pero cómo hacerlo, si todo en la casa recuerda esto. Por eso, experimentados psicólogos y expertos en feng shui aconsejan deshacerse de las cosas viejas, realizando, por así decirlo, un reinicio energético y sacando de casa todo lo que te recuerde a lo malo.