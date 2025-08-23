Congreso no investigará a Dina Boluarte

SAC DE LADY CAMONES DEJARÁ EN STAND BY 16 ACUSACIONES CONTRA MANDATARIA

Tras el fallo del Tribunal Constitucional que ordena al Ministerio Público suspender todas las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, para retomarlas al finalizar su gestión, desde el Congreso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también acatará la decisión del TC suspendiendo las investigaciones contra la mandataria.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, informó las medidas que tomará el Parlamento tras el fallo del TC que declara fundada la demanda del Ejecutivo.

«Vamos a acatarlo y a suspender todo tipo de investigaciones y dejar esas denuncias en el estado que se encuentran a la fecha. En atención al fallo del Tribunal Constitucional, respetuosos de esas decisiones, vamos a suspender y ha sido comunicado el día de hoy (…) indicando que esto se retomará cuando la presidenta culmine su mandato», manifestó. Según informó la titular de la SAC, son cerca 16 las investigaciones abiertas, mientras que otras habían sido archivadas. Entre las denuncias pendientes están: el caso de las muertes en protestas, el caso Rolex, el caso de las cirugías, entre otras.

Camones enfatizó que la decisión de la institución encargada de interpretar la carta magna no favorece al expresidente Pedro Castillo, pues no se podría aplicar el fallo en su caso por ya no estar en el cargo. «Los fallos no son retroactivos. Hay que tener presente que, a la fecha el expresidente no se encuentra en ejercicio, motivo por el cuál este fallo no le sería favorable, ni aplicable», aseguró.