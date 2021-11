Con batallón de las FF.AA. intentan combatir la delincuencia

Walter Ayala, titular del Ministerio de Defensa, indicó que se encuentra evaluando la creación de un batallón en las Fuerzas Armadas para el apoyo con el orden en el país. Para ello asegura que brindarán cursos en derechos humanos y sobre seguridad ciudadana.

“Esto no quiere decir que van a invadir fueros de la Policía. Para que no haya estos comentarios de que solamente van a ir a disparar, lo cual está mal. No olviden que las Fuerzas Armadas están prestando apoyo actualmente al Ministerio de Salud, están haciendo respetar el orden interno”, expresó.

Por otra parte, destacó la designación de Avelino Guillén como nuevo ministro del Interior catalogándolo como una “distinguida persona”. Pese a ello, confirmó que todavía no ha podido reunirse con él para gestionar el apoyo de las Fuerzas Armadas del Perú a la Policía Nacional.