Comuna de El Agustino reconoce a Caja Huancayo por remodelación del parque Pedro Huilca

Área ahora cuenta con comodidades para jóvenes del distrito.

La Municipalidad Distrital de El Agustino otorgó un reconocimiento especial a Caja Huancayo y a la Fundación Caja Huancayo por su valiosa contribución en el mejoramiento y recuperación de los espacios públicos deportivos del distrito, específicamente en el Complejo Deportivo Pedro Huilca, que ha sido renovado integralmente en beneficio de miles de vecinos.

Esta intervención se realizó en el marco del programa “Recuperando espacios públicos por la seguridad ciudadana”, que busca promover la práctica de actividades deportivas y culturales como herramientas clave para la prevención de la delincuencia y el fortalecimiento del tejido social. El remozado complejo ahora cuenta con modernas canchas de fútbol, vóley y básquet, áreas recreativas con juegos mecánicos para niños, un minigimnasio, vestidores, servicios higiénicos, iluminación, cerco perimétrico, pintado general, entre otras mejoras.

La obra representó una inversión superior a los S/ 640,000, financiada conjuntamente por Caja Huancayo, la Fundación Caja Huancayo y la propia Municipalidad Distrital de El Agustino. Este esfuerzo interinstitucional ha permitido devolver un espacio seguro y funcional a la comunidad, en especial a los jóvenes, quienes ahora cuentan con una infraestructura adecuada para el deporte, el arte y la convivencia.

Caja Huancayo se convierte así en la primera empresa en ejecutar una iniciativa de este tipo en el distrito, marcando un hito en la articulación entre el sector privado y las autoridades locales. La entidad busca convertirse en un modelo a seguir para otras empresas, promoviendo acciones concretas que impacten positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

Caja Huancayo ha manifestado su compromiso de seguir trabajando por el bienestar social, con el objetivo de recuperar más espacios recreativos en situación de abandono, fomentando la integración vecinal y el desarrollo integral de los ciudadanos como estrategia clave para enfrentar los desafíos de la inseguridad.