Cómo tener dinero y éxito según lecciones de Jack Ma

(II PARTE)

Alibaba y su gran líder Jack Ma unieron lo mejor de la tecnología, cultura y administración oriental y occidental para crear la empresa de e-commerce más grande y pronto la compañía de tecnología global más diversificada.

“Las oportunidades están donde otros encuentras excusas o se quejan”, asegura el millonario

Alibaba no es sólo una empresa de comercio electrónico. Aunque sus tres principales plataformas Taobao (una empresa de consumidor a consumidor) Tmall (una firma de negocio a consumidor) y Alibaba.com (una operación de negocio a negocio) generaron más de 250 mil millones en transacciones y 7.9 mil millones en ingresos en 2013 en China, la empresa también está interesada en pagos electrónicos, computación en la nube, el streaming de entretenimiento, infraestructura de cadena de suministros y fondos de inversión. Está posicionada para expandir sus intereses tecnológicos y plataformas a un nivel global.

Así que, ¿cómo fue que un antiguo maestro de inglés de Hangzhou, conocido como “Loco Ma”, debido a su filosofía de gestión poco ortodoxa, creó una de las empresas más valiosas del mundo en solo 15 años? Lo hizo al mezclar lo mejor de la tecnología occidental y oriental, las prácticas operativas y los estilos de gestión.

Los siguientes cuatro elementos del estilo de gestión de Ma son ideales para que los emprendedores y dueños de pequeños negocios puedan crear el próximo Alibaba.

Sé como Forrest Gump.

Jack Ma relaciona la inocencia con el personaje de Forrest Gump. Ma ha visto esta película cientos de veces. Nunca se ha dejado vencer, ni siquiera cuando ganaba 15 dólares mensuales cuando trabajaba como maestro. Tampoco se deprimió cuando lo rechazaron de varios trabajos. Siguió creyendo que si alguien se atenía a sus principios y trabajaba duro, cualquier cosa era posible.

Como Forrest Gump, Ma siempre ve el mundo y sus posibilidades como los ve un niño, creyendo que la tecnología es como magia y que la vida es como una caja de chocolates, aunque no sepas lo que te va a tocar. Los emprendedores exitosos no dejan que los obstáculos los tiren y ven lo posible y lo imposible, pero la diferencia es que se enfocan sólo en lo que es posible.

Innova en los hombros de gigantes.

Ma sabe que la innovación usualmente no es sinónimo de invento. Como Steve Jobs, que no inventó el reproductor de música digital y Bill Gates que no inventó los sistemas operativos para las computadoras, Ma construyó sus propiedades más exitosas sobre los cimientos de lo que hubo antes. Por ejemplo, eBay ya había sido establecido como el sitio de e-commerce de consumidor a consumidor más grande y exitoso del mundo y fue cuando MA lanzó Taobao.

Lo que hizo Ma fue adaptar el concepto específicamente para China, sabiendo que la cultura, historia filosofía y mentalidad eran tan importantes como la funcionalidad. Por eso incluyó una función de chat en vivo en Taobao para que los compradores y vendedores pudieran construir una relación de confianza y negociaran en tiempo real. En China toda transacción es personal. Para ser como Jack Ma, los emprendedores deben creer que la invención pura no es necesaria para innovar.

Vuela con las águilas.

Jack Ma se rodeó de personas inteligentes y capaces. Nunca creyó que fuera un experto en todo y que, como fundador, se había ganado el derecho de gestionar cada aspecto de su negocio.

En una época, Ma estaba abierto a traer ejecutivos extranjeros para lograr su meta de mezclar el oeste con el este. También se hizo amigo de Jerry Yang, co fundador de Yahoo! y de Masayoshi Son, presidente de la empresa de telecomunicaciones Softbank. Ambos fueron de los primeros inversionistas en Alibaba y ayudaron a que la empresa creciera más rápido. Los emprendedores necesitan dejar que también los otros tengan el control y deberían hacer lo correcto por su negocio no para su ego.

Toma en serio tu negocio.

Ma ha trabajado muy duro desde el día uno para construir una cultura única en Alibaba. Sí, eso suena como un cliché, pero se comprobó que ha sido uno de los factores más importantes para el éxito de Alibaba. Ma ha construido una cultura de participación, inclusión y diversión. Se aseguró que todas esas características personales se convirtieron en características de la empresa y es conocido por cantar karaoke con sus empleados, organizar viajes para la empresa (por diversión no trabajo) y vestirse con trajes extravagantes al abordar la gestión.

Ha creado un ambiente en Alibaba en el que los empleados lo tratan como una combinación de una figura paterna, gurú y líder. El resultado es un grupo de ejecutivos, trabajadores y gerentes leales y muy hacendosos que seguirían a Ma hasta el fin del mundo.

Es de vital importancia que los emprendedores construyan una marca y cultura al mismo tiempo. Nada de esto fue accidente. Ma pasó años estudiando la cultura occidental, conceptos de management y negocios exitosos, tomó lo que necesitaba y dejó el resto. Combinó eso con su amor y entendimiento de la cultura y hábitos de China para crear un éxito de la tecnología global que está posicionada para convertirse en la primera marca china global.