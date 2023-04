Cómo renovar tu vida y lograr tus objetivos

Tener objetivos que perseguir en el día a día es lo que nos hace movernos, y fijarse metas y luchar por ellas está íntimamente relacionado con el bienestar y la salud mental. De hecho, uno de los principales motivos o síntomas en una depresión es la pérdida de ilusión e interés por objetivos vitales. En otras palabras, establecer metas nos ayuda a estar bien. Porque si no tenemos objetivos en la vida podemos pasar por una etapa de crisis existencial.

Pero los objetivos son importantes no solo para nuestro bienestar emocional y desarrollo personal, sino que fijar objetivos contribuye positivamente a otras áreas de nuestra vida, como el rendimiento deportivo o laboral. Esto permite controlar aspectos psicológicos importantes como la atención, la autoconfianza o a la motivación, que son tan importantes para poder rendir a un nivel óptimo.

OBJETIVOS VS METAS

Por mucho que se vean iguales, no lo son. Hay factores que vinculan un concepto con el otro y suelen estar relacionados. Sin embargo, son diferentes formas de alcanzar algún logro, en mayor o menor proporción.

Un buen ejemplo de objetivo es conseguir una mayor cualificación profesional. Naturalmente, esta es una idea muy subjetiva y amplia, ya que se puede lograr de diferentes maneras. Aun así, es un objetivo concreto y tangible que se puede lograr.

Lo que alejará el objetivo de esta idea más subjetiva y la transformará en algo concreto es, precisamente, la meta. Con el ejemplo dado anteriormente, podemos definir que la primera meta dentro del objetivo de obtener la calificación profesional es realizar un curso específico.

Así, completar este curso será la meta que tendrá una persona. En consecuencia, forma parte de un objetivo más amplio y completo, que es el desarrollo profesional. En este caso, ambos conceptos están relacionados e integrados, pero la meta es siempre con un enfoque mejor definido y es parte de una estela de esfuerzos para alcanzar un objetivo.

TIPS

Encuentra un objetivo realista pero desafiante:

Los objetivos deben ser realistas porque si no pueden provocarnos una tremenda frustración. Por tanto, hay que conocer y analizar los recursos de los que se dispone a la hora de alcanzar la meta.

Ahora bien, los objetivos que nos fijamos deben ser desafiantes y deben suponer un reto para de esta manera mantenernos siempre motivados. Esto es posible conseguirlo a través de un proceso activo de pensamiento, es decir, gracias a la autorreflexión.

Impregna tu objetivo de emociones positivas:

Cuando ya tengas tus objetivos en mente, haz una lista de las cosas positivas que obtendrás al alcanzarlos. Piensa en esas cosas que te motivan de la meta o cómo te sentirás cuando lo logres. Recordar a diario te va a ayudar a superar los momentos difíciles.

Crea una representación visual de la escena:

También puedes crear una imagen visual del proceso y el resultado. Por ejemplo, si un incremento de salario significa que puedes llevar a tu familia de vacaciones, corta imágenes y pégalas en un mural o pedazo de papel y cuélgalo en tu habitación. Esto te motivará para seguir adelante cada vez que lo veas.

Ten paciencia:

Ahora es el momento de tener paciencia y seguir luchando. Puede que no todo salga como has deseado a la primera, pero debes seguir peleando por eso que tanto deseas. Una de las claves del éxito es levantarte tantas veces como te has caído. En los momentos malos, piensa que es normal que no todo salga a la perfección.

Compártelo:

Este punto está especialmente indicado para los objetivos empresariales (y también deportivos). De hecho, uno de los tipos de liderazgo más importantes hoy en día es el liderazgo transformacional, pues estos líderes son capaces de hacer que los empleados conecten con su idea de la meta u objetivo.

Los líderes transformacionales son personas carismáticas e influyentes, y poseen una inteligencia emocional elevada. Diversos estudios han demostrado que son líderes más eficientes, pues motivan y aumentan la productividad y la eficiencia del grupo.

Desglosa tus metas:

Muchas personas abandonan sus objetivos porque sus metas son demasiado altas. Por eso, es importante desglosar los objetivos en metas a corto, medio y largo plazo. Esto es clave para una correcta planificación y, además, las metas a corto y medio plazo pueden darte un extra de motivación y autoconfianza para seguir adelante y lograr el objetivo final.

Ponle fecha:

Cuando ya has planificado el camino a seguir para conseguir las metas tanto a corto, medio o largo plazo, es momento de ponerles fecha. De esta manera te exigirás más a la hora de lograrlo, te servirá de feedback y te ayudará a seguir al pie del cañón.

Plásmalo en papel:

Tener la idea en la cabeza de lo que quieres puede no ser suficiente para lograr tus objetivos. Ahora bien, aunque crear una representación visual de la escena puede ser muy útil, es mucho mejor si, además, lo plasmas todo en papel. De esta manera puedes desglosar las metas y seguir el calendario que has planificado.

Tómate 10 minutos cada día para recordarte lo increíble que será lograr tus metas:

Ahora que ya tienes la escena visual y lo has plasmado todo en papel. Utiliza 10 minutos de tu día para recordarte lo que quieres y los pequeños logros que has ido consiguiendo con el tiempo. De esta manera estarás más cerca de conseguirlo.

Lleva a cabo una acción diaria:

Está bien recordarte cada día lo que quieres lograr, pero sin pasar de las ideas a la acción difícilmente lo lograrás. Para ello, márcate diariamente pequeños pasos para lograrlo y cúmplelos. Así alcanzarás tus metas antes de lo que crees.