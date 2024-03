¿Cómo limpiar tu historial crediticio si ya pagaste deuda?

AQUÍ TE EXPLICAMOS LO QUE DEBES HACER PARA SALIR DE INFOCORP

La información que se muestra en el reporte de crédito Infocorp está compuesta por datos que provienen de fuentes públicas y exclusivas. Sin embargo muchas veces estas entidades no dan información actualizada pese a que los usuarios no mantiene cuentas. Ante ese escenario, en este nuevo artículo de tu diario El Men te explicamos cómo limpiar tu historial crediticio.

¿Qué hacer en caso de reclamos o solicitudes de revisión de información en Infocorp?

Si usted considera que la información que se está difundiendo en su reporte de crédito Infocorp es ilegal, inexacta, errónea, caduca o no se encuentra actualizada, puede presentar una solicitud de revisión de información.

Ello de forma presencial o vía Courier a la Oficina de Atención al Consumidor de Equifax/Infocorp o al correo electrónico reclamostirs@equifax.com, indicando el nombre de la entidad cuya información desea que sea revisada.

Documentos a incluir en la solicitud:

La Solicitud debe dirigirse a Equifax Perú S.A. detallando el motivo de revisión de la información y los datos completos del Titular de Información: Nombres y Apellidos, N° DNI y Dirección Completa donde recibir la respuesta (Física: Incluir Distrito/ Provincia/Departamento; Electrónica: Correo electrónico).

Copia legible del DNI del Titular de Información. En caso este trámite sea realizado por un tercero, éste debe presentar la copia de su DNI, así como una carta poder simple en la cual el Titular de Información le autoriza efectuar este procedimiento.

Copia legible de los documentos que acrediten lo solicitado (documentos de pago, constancia de no adeudo, entre otros).

Notas importantes:

El plazo máximo de atención de todo reclamo o solicitud es de 12 días calendarios, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Equifax no emite constancias de no adeudo.

No se realiza ningún pago por exclusión de deuda o retiro de Infocorp.

Este trámite es gratuito y lo puede realizar el Titular de Información o un tercero autorizado, presentando todos los requisitos antes indicados.

La carta de Equifax/Infocorp responde al contenido de la solicitud de revisión de información y de acuerdo a los documentos adjuntados. Dicha carta no constituye constancia de no adeudo, ya que Equifax Perú S.A. no emite el referido documento, al no ser acreedor de la obligación.

Si desea realizar el trámite de manera presencial, debe acercarse a la Oficina de Atención al Consumidor de Equifax, ubicada en Av. Rivera Navarrete 849, San Isidro, Lima; de lunes a viernes, de 8:30am a 6:00pm.

Si desea realizar el trámite vía Courier, debe remitir los documentos a Oficina de Atención al Consumidor Equifax/Infocorp, a la dirección: Av. Rivera Navarrete 849, San Isidro, Lima, Lima. Para verificar si la solicitud fue recibida por Equifax, llame al (01) 415-0330, Opción 0, e indique: Nombre y Apellido, N° de DNI y la fecha en la que presentó o remitió la solicitud de revisión de información.

¿Qué hacer si ya pagó su deuda a una entidad financiera regulada por la SBS?

Tenga presente que bajo el proceso ordinario de actualización de información, la cancelación de su deuda con una entidad financiera aparecerá reflejada en su reporte de crédito aproximadamente a los dos meses de efectuado el pago.

Ello debido al proceso operativo establecido por nuestra fuente de información, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que implica la remisión de la información de las entidades financieras reguladas por la SBS y de ésta a Equifax/Infocorp.

Si uno registra incumplimientos en Equifax/Infocorp a favor de una entidad financiera regulada (Bancos, Financieras, Cajas Municipales, Cajas Rurales, y Edpymes) por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS) y realizó el pago total de la deuda, debe tomar en consideración que esta cancelación será informada por la SBS a todas las centrales privadas de riesgo, en el siguiente envío mensual que se efectúa la última semana de cada mes.

Cabe resaltar que después del pago de la deuda, ésta se mantendrá como deuda cancelada en la base de datos de Equifax/Infocorp por un plazo de dos años contados desde la fecha de cancelación de la obligación reportada en Equifax/Infocorp.

¿Qué hacer si ya pagó su deuda a una entidad financiera no regulada por la SBS o a una entidad comercial?

Si realizó el pago de la deuda registrada como morosa en Equifax/Infocorp a favor de entidades no reguladas por la SBS, tales como empresas de telefonía, municipalidades, casas comerciales, entre otras, debe considerar que existen dos formas de actualización de la información registrada en el historial crediticio:

Solicitud directa al acreedor para comunicar a Equifax/Infocorp para que la información sea actualizada en la base de datos. Se recomienda solicitar una constancia de no adeudo.

Puede acercase a la Oficina de Atención al Consumidor de Equifax/Infocorp presentar una solicitud simple para que la información sea actualizada. Debe adjuntar una copia del DNI y los documentos probatorios de la cancelación de la deuda.

Con ello, Equifax/Infocorp contactará al acreedor para realizar la confirmación correspondiente. Este trámite realizado directamente con el área de Atención al Consumidor de Equifax/Infocorp es totalmente gratuito.