¿Cómo empezar con las criptomonedas?

La inversión en criptomonedas ha tenido un auge significativo en los últimos años, y muchos inversores han optado por diversificar sus carteras mediante la adquisición de esta moneda digital. Las criptomonedas más famosas son Bitcoin y Ethereum, pero no son las únicas.

Hay que tener en cuenta los riesgos que asumimos en este tipo de inversiones

¿QUÉ SON LAS CRIPTOMONEDAS?

Las criptomonedas son monedas o medios de intercambio digitales que utilizan la criptografía para verificar y asegurar las transacciones, a través de un sistema descentralizado. Por tanto, se trata de activos que:

Son 100% digitales : no existen físicamente.

: no existen físicamente. Conllevan una verificación de las transacciones: ya que llevan asociado un registro de todas las operaciones que se vayan realizando con la criptomoneda de que se trate.

Funcionan de forma descentralizada: en esto se distinguen de las monedas físicas tradicionales, que tienen detrás a una autoridad única centralizada (los bancos centrales).

Para poder funcionar de este modo, las criptomonedas se basan en una tecnología que se denomina “cadena de bloques” o blockchain.

RIESGO

A la hora de empezar con las criptomonedas, en primer lugar, hay que tener en cuenta los riesgos de las criptomonedas que asumimos en este tipo de inversiones:

Volatilidad : las criptomonedas son instrumentos muy volátiles. Las variaciones de precios son bruscas, en corto plazo de tiempo y menos previsibles que en otros tipos de inversión

: las criptomonedas son instrumentos muy volátiles. Las variaciones de precios son bruscas, en corto plazo de tiempo y menos previsibles que en otros tipos de inversión Falta de conocimientos : el mercado de criptomonedas aún sigue siendo un gran desconocido, los usuarios suelen conocer las criptomonedas, pero no entienden la tecnología que lo sustenta ni el funcionamiento de mercado.

: el mercado de criptomonedas aún sigue siendo un gran desconocido, los usuarios suelen conocer las criptomonedas, pero no entienden la tecnología que lo sustenta ni el funcionamiento de mercado. Fraudes o estafas de criptomonedas: se han convertido en un filón para los fraudes y las estafas. Es necesario tener una gran precaución a la hora de seleccionar proyectos o las plataformas donde vamos a invertir.

CONSEJOS PARA INVERTIR EN CRIPTOMONEDAS

Determina por qué quieres invertir en criptomonedas:

Hay una gran cantidad de vehículos de inversión disponibles a día de hoy, sobre todo en el entorno digital actual en el que nos movemos, y muchos de estos ofrecen una mayor estabilidad y menor riesgo que las criptomonedas.

Comprende los fundamentos de las criptomonedas y el blockchain:

Es fundamental que los inversores, sobre todo aquellos que son nuevos con las criptomonedas, entiendan cómo funciona el mundo de estos activos digitales antes de invertir.

Tómate el tiempo de conocer las diferentes criptomonedas que existen, y no te quedes solamente con las más famosas, como Bitcoin, Ethereum, Solana o Binance Coin, sino también con otras menos importantes, pero que pueden ser más atractivas para ti. Además, también es esencial que comprendas la tecnología blockchain, o cadena de bloques, para que tengas una idea de cómo funciona.

Haciendo esto, estarás preparado para determinar si una oportunidad de inversión vale la pena. Si no tienes experiencia en codificación o informática, algunos aspectos de esta tecnología serán todo un desafío para aprender.

Realiza un curso sobre criptomonedas

Una de las particularidades de las criptomonedas y de la tecnología blockchain es que son relativamente nuevas. Por eso, una de las mejores cosas que puedes hacer es realizar un curso sobre los fundamentos de criptomonedas y la cadena de bloques, como el de NextU.

Esto te permitirá acelerar tu progreso y tener la certeza de que vas en el camino correcto, ya que contarás con la ayuda de expertos en el área y una institución seria y regulada.

Únete a una comunidad de amantes de las criptomonedas

Busca foros y grupos en redes sociales como WhatsApp, Telegram o Facebook para que te mantengas al tanto de las últimas novedades y tendencias en el mundo de las cripto.

Lee whitepapers sobre las criptomonedas que te interesan

El whitepaper o documento técnico de una criptomoneda debe decir claramente todo lo que los desarrolladores esperan conseguir con su trabajo, incluyendo una descripción general, un marco de tiempo y detalles específicos sobre el proyecto. Si no contiene esta información, se le considera como algo negativo. Debe ser de fácil acceso.

Piensa a largo plazo

Lamentablemente, muchos nuevos inversores se involucran con las cripto teniendo una mentalidad de inmediatez y de que se pueden volver ricos de la noche a la mañana, sin siquiera saber exactamente cómo empezar con criptomonedas. Esto no solo no es cierto, sino que es muy peligroso, ya que se convierten en blancos fáciles de estafas o pierden todo su capital en operaciones que no entienden.

Si bien es muy atractivo comprar una nueva moneda antes de que su popularidad explote para obtener buenas ganancias, la realidad es que probablemente tendrás mucho más éxito si vigilas la industria atentamente antes de hacer tu movimiento.

Nunca inviertas más de lo que te puedes permitir perder

Todas las criptomonedas son muy volátiles y, por lo tanto, bastante riesgosas. El capital que debes destinar para invertir en el mercado criptográfico debe provenir de lo que te sobre después de cubrir tus necesidades básicas y el ahorro para un fondo de emergencia.

No hay ninguna garantía de que el dinero que pongas en un token se mantenga a largo plazo, así que nunca inviertas más de lo que te puedes permitir perder.