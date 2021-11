4 consejos para una inversión segura en criptomonedas

Las criptomonedas se han convertido en un gran mercado que está creciendo en popularidad. A medida que más personas se interesan, es importante asegurarse de que inviertes de forma segura. Como las criptomonedas fluctúan con frecuencia y si la tendencia continúa, puedes experimentar una pérdida financiera significativa.

No vale la pena invertir dinero en criptomonedas si el mercado de criptomonedas colapsa, por lo que es mejor no invertir dinero que sería demasiado difícil o doloroso recuperar en caso de que sucediera algo go.

Aquí hay algunas cosas que debes tener en cuenta antes de invertir en criptomonedas.

Intercambios de criptomonedas

¿Cuál es la mejor criptomoneda para invertir? Esta pregunta ha estado en la mente de muchos inversores. Hay una serie de cosas que deben tenerse en cuenta antes de tomar una decisión de inversión.

Un factor es la cantidad de riesgo que puedes manejar y otro es dónde deseas que se invierta tu dinero. La investigación es el primer paso que debe dar un inversor. No importa si eres un inversor novato o si ya tienes experiencia en inversiones, asegúrate de investigar diferentes intercambios y sus protocolos de seguridad. Este paso puede hacer o deshacer los resultados de tu inversión.

Volatilidad

Las criptomonedas han sido increíblemente volátiles desde sus inicios. Una de las formas más efectivas de prepararte para la volatilidad es asegurarte de no invertir más de lo que puedes permitirte perder y mantener tus emociones bajo control.

Las criptomonedas, como Bitcoin, están sujetas a altibajos dramáticos que están fuera del control de cualquier persona u organización. El valor de una criptomoneda se basa en la percepción del mercado más que en un activo subyacente, como el oro o las acciones. Esto significa que incluso si Bitcoin aumenta un 1000% en el transcurso de un año, aún podría caer drásticamente de la noche a la mañana y habría poco que nadie pudiera hacer al respecto. Mirando hacia atrás en la historia, podemos ver que esto es cierto.

Investigar las billeteras de criptomonedas

La criptomoneda es una moneda digital que no tiene forma física y no está respaldada por ningún gobierno o banco central. El valor de la criptomoneda proviene de la creencia en su potencial futuro. Bitcoin, Ethereum y Litecoin son algunas de las criptomonedas más populares utilizadas para el trading en intercambios, y muchas más emergen a medida que pasa el tiempo.

Las billeteras criptográficas son necesarias para almacenar tus monedas y tokens de forma segura fuera de las plataformas de intercambio, donde pueden ser vulnerables a los ataques de piratas informáticos, lo que puede provocar la pérdida de fondos y el robo de identidades. Existen diferentes tipos de billeteras, dependiendo de para qué las necesites, por lo que es importante investigar sobre las billeteras criptográficas antes de invertir en criptomonedas.

La diversificación es la clave

La diversificación es la clave del éxito al invertir en criptomonedas. Para tener una cartera diversa, es importante invertir en diferentes criptomonedas. El objetivo es evitar estar demasiado concentrado en una sola criptomoneda, lo que puede generar pérdidas si una criptomoneda en particular, como Bitcoin, no funciona bien.

Diversificar tu cartera significa que podrás asignar tu dinero de manera más inteligente porque estás distribuyendo tus inversiones y reduciendo el riesgo al evitar poner todos tus huevos en una sola canasta.

Conclusión

Hay muchas formas de invertir en criptomonedas, pero antes de invertir en cualquiera de ellas, es importante que investigues. Recomendamos investigar un poco los intercambios de criptomonedas, ya que saber dónde invertir es una parte esencial de una estrategia de inversión exitosa.

Los proveedores de billeteras, al igual que investigar la volatilidad del mercado, también son de vital importancia para que puedas prepararte para lo que podría suceder a continuación. Cuanta más información tengas sobre las inversiones en criptomonedas, mejor preparado estarás para tomar una decisión.