Cómo ahorrar dinero con tu pareja

Hablar de finanzas en pareja puede resultar un tema delicado. Mientras que para unos prefieren ahorrar una mayor cantidad del sueldo para futuras emergencias o gastos mayores, otros optan por gastarlo de forma más inmediata en ocio, compras o caprichos. Existen muchos factores que determinan la relevancia que tiene el dinero para una persona u otra, y cómo se trata en una relación, incluyendo los recursos financieros, los hábitos, el trasfondo cultural o la propia educación de cada uno.

Es importante conocer hábitos económicos, hablar del dinero sin tapujos y hacer uso de las herramientas tecnológicas

Ante esta situación, es importante abordar las finanzas de una pareja en conjunto y llegar a los acuerdos necesarios para evitar problemas. Si bien algunos bancos ofrecen fórmulas flexibles para que compartan la cuenta bancaria o que cada titular obtenga una tarjeta para realizar sus operaciones. Sin embargo, es importante conocer tus hábitos económicos, hablar del dinero sin tapujos, fijar objetivos comunes y hacer uso de las herramientas tecnológicas para poder gestionar mejor esas finanzas conjuntas.

CONSEJOS

Hablen de sus metas:

Tomen el tiempo para hablar honestamente de sus metas financieras a corto y largo plazo, ya sea el ahorrar para una casa, pagar deudas de tarjeta de crédito, tomar las vacaciones soñadas, u obtener por fin esa motocicleta. Tenga cuidado de no criticar las metas de su pareja, recuerde que son tan importantes para él o ella como lo son para usted. A partir de ahí, trabajen juntos para hacer una lista de las metas principales que ambos desean alcanzar, y asegúrese de que sean razonables y factibles.

Usen tarjetas apropiadamente:

Las tarjetas de crédito son muy útiles, pero si lo que buscan es ahorrar como pareja la clave es evitar caer en tentaciones. No es recomendable que las cancelen ya que pueden servir para cualquier emergencia, pero utilicen aquella que les brinde mayores beneficios y de ser posible coloquen sus compras en una sola cuota, así mejoran su historial crediticio, pueden acumular puntos o millas depende del tipo de beneficios que le brinde su banco, y se mantienen vigentes en el sistema financiero.

Aprovechar las herramientas online:

Además de una comunicación honesta y transparente, el dinero no debe regir todos los aspectos del día a día de una pareja. Hacer uso de las herramientas tecnológicas pueden permitir a la pareja despreocuparse de la gestión del ahorro y así reducir parte de la presión. Algunos bancos o apps permiten apartar de forma automática un determinado porcentaje del salario. Esto facilitará los objetivos de ahorro y evitar ciertas discusiones.

Hagan un presupuesto familiar:

Crear un presupuesto juntos les ayudará a separar dinero para aquellas metas financieras que se hayan decidido llevar a cabo. Recuerde examinar periódicamente su progreso y gastos inesperados. Puede ser útil apartar un tiempo ya fijado cada mes para revisar lo que está funcionando y lo que no, y ver donde se pueden hacer ajustes. Crear una rutina puede hacer que hablar de dinero sea más fácil.

Decidan si compartirán el dinero y cómo:

Combinar sus finanzas con las de su pareja puede ser un reto. No solo tiene que decidir cómo gastar y ahorrar en pareja, sino que también debe definir la estrategia. Algunas parejas abren cuentas conjuntas. Otras prefieren mantener cuentas separadas. Otra opción es crear una cuenta conjunta y vincularla a sus cuentas individuales, lo que puede ayudarle a cubrir gastos compartidos y mantener sus cuentas individuales de cheques y de ahorros.

También puede considerar una combinación, como, por ejemplo, de crear cuentas conjuntas de cheques y de ahorros, pero mantener separadas las tarjetas de crédito. (Mantener una tarjeta de crédito a su nombre le permitirá seguir estableciendo su crédito individual).

Jubilación:

Ya que probablemente uno espera que su relación dure para toda la vida, es importante hablar de las metas de jubilación con tu pareja. Revisen sus planes y ahorros existentes y hable de cómo pueden seguir preparándose para el futuro. Vean en línea una de las muchas calculadoras de preparación para la jubilación, las cuales les ayudan a determinar la cantidad que ambos deben ahorrar e invertir para la jubilación.

Crear un presupuesto:

Una de las prioridades cuando decides convivir con tu pareja es establecer el presupuesto con el cual van a vivir sin importar quién aporte el dinero. Consideren que el dinero que ingrese al hogar será de ambos y los dos tendrán la responsabilidad de hacerlo rendir y de disfrutar de él en la medida de lo posible.

Lo primero que debes tener en cuenta para crear un presupuesto en pareja es conocer todas sus fuentes de ingresos, ya sea que ambos tengan empleo, uno gane más que el otro o que alguno no trabaje, no importa. Lo que se ingrese a la casa son los ingresos de la pareja.

A partir de ahí, deberán detallar cuáles son sus gastos fijos, por ejemplo, la renta o el pago de alguna hipoteca, de servicios (luz, teléfono, agua, mantenimiento), suscripciones, pagos a la tarjeta de crédito, etc., todo lo que mes a mes se gasta y debe abonarse. Dentro de los gastos fijos debe colocarse el rubro del ahorro, el cual debe ser una cantidad fija al mes, no lo que les sobre, ya esto rara vez sucede. Luego viene el presupuesto de los gastos variables, como puede ser el destinado al entretenimiento, comidas fuera de casa, el gasto en ropa, etc.

Una vez que tengas establecida esta larga lista, resten de sus ingresos sus gastos fijos y variables. El resultado que obtengan les dirá si sus ingresos son suficientes para soportar el estilo de vida que quieren llevar o se están quedando cortos gastando más de lo que ingresa.

Leer también: