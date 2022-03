Combi atropella a varios peatones en paradero de Comas

Lamentable. El paradero La Merced, ubicado en el kilómetro 7.5 de la Avenida Túpac Amaru, en Comas, fue escenario del atropello de varias personas que estaban esperando una unidad de transporte público para dirigirse a sus centros de labores. En esas circunstancias, una combi se subió a la berma y embistió a los ciudadanos dejándolos heridos.

Unidad de transporte público tiene más de S/6000 en papeletas

Los testigos de los hechos señalaron que al parecer se le habrían vaciado los frenos al vehículo de placa ARX-783. Sin embargo, las causas exactas del incidente serán determinadas por las autoridades competentes que investigan los hechos.

Lo más sorprendente es que la unidad de transporte público, perteneciente al Consorcio Uvita, tiene más de 6.000 soles en papeletas.

“Yo estaba atrás. Ha venido a toda velocidad el carro. Se le habrán vaciado los frenos, no sé. Me he chancado la cabeza. (En la combi) había unas 10 a 15 personas. Varias personas estaban (en el paradero). Por lo menos 6 heridos”, relató Janeth Ancajima Palomino, una de las heridas en el accidente de tránsito.

Leer también [Detienen a alcaldesa de Municipalidad de Salitral]

Tras lo ocurrido, los ciudadanos acorralaron al conductor para evitar que se diera a la fuga. Posteriormente, fue trasladado a una clínica local debido a que presentaba heridas de consideración. Bomberos y personal de seguridad ciudadana se acercaron a la avenida Túpac Amaru para atender la emergencia. Asimismo, incautaron el vehículo que hacía la ruta Comas – Callao para las investigaciones correspondientes.