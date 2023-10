Colombia: Álvaro Uribe asegura que será llamado a juicio

El expresidente colombiano Álvaro Uribe publicó un mensaje en la red social X (anteriormente Twitter) en el que anunció que le habían denegado la preclusión en un caso en el que está siendo investigado por supuesta manipulación de testigos y fraude procesal. Como resultado, afirmó que irá a juicio.

Este anuncio se hizo un día antes de que se conociera oficialmente la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que había programado una audiencia para el 6 de octubre para dar a conocer su veredicto.

El magistrado Carlos Andrés Guzmán es el ponente del caso y decidirá junto a sus colegas Hermens Darío Lara y Dagoberto Hernández Peña si el proceso continúa o si se precluye, como lo había solicitado la Fiscalía en varias ocasiones. La Sala Penal del Tribunal de Bogotá había programado la sesión para responder a una apelación de la Fiscalía en la que esta solicitaba el cierre del caso después de que en mayo la juez 41 penal del circuito de Bogotá, Laura Estella Barrera, negara la posibilidad de precluir la investigación. Sin embargo, la información se filtró antes de la audiencia oficial.

“¿Qué sigue? Pues enfrentar esto”, dijo Uribe minutos más tarde, en una transmisión por redes sociales desde Cartagena, donde estaba en su gira de impulso a los candidatos de su partido, el Centro Democrático, para las elecciones locales del próximo 29 de octubre. “Indudablemente recibo la noticia con preocupación. Yo he defendido mi reputación con ardentía, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la Corte”, argumentó. De ser ciertas las afirmaciones del expresidente, esta sería la tercera vez en la que la justicia colombiana se niega a cerrar el proceso.

Momento clave

El abogado defensor de Derechos Humanos, Reynaldo Villalba, quien forma parte del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo, expresó su preocupación por la filtración de información en este caso. Consideró que resulta bastante preocupante que se sigan produciendo este tipo de situaciones, especialmente teniendo en cuenta que ya habían sido citados por la sala del tribunal para escuchar la decisión oficial en la tarde del día viernes.

A través de un video que divulgó el colectivo por medio de sus redes sociales, Villalba indicó que en caso de que el tribunal no acepte la solicitud de preclusión, lo que se espera “es la presentación del escrito de acusación de la Fiscalía. Desde las víctimas decimos que debe ser un escrito de acusación bien sólido, conforme al acerbo probatorio existente, teniendo en cuenta absolutamente todo el universo de pruebas que pesan, y no conforme a los argumentos que ha legado la Fiscalía, sino conforme a los argumentos que han permitido a los jueces no precluir”.

Deliberaciones

Si se confirma la afirmación de Álvaro Uribe de que el Tribunal fallará en su contra el viernes, sería un acontecimiento histórico en Colombia, ya que sería la primera vez en la historia del país que la Fiscalía acusaría a un expresidente colombiano ante la justicia ordinaria. Sin embargo, aún no está claro si esta decisión obligaría al ente de control a presentar cargos formales contra Uribe o si, como ha ocurrido en el pasado, la Fiscalía podría volver a solicitar la preclusión del caso.