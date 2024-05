Collar de oro de una civilización antigua fue encontrado en el Perú

Al momento del hallazgo el collar se encontraba al lado de un cráneo correspondiente a una persona de alto poder

El collar, esta conformado por nueve cuentas cilíndricas de tonalidad azulina, fue encontrado junto al cráneo de una persona adulta en una tumba que el equipo exhumó en el yacimiento arqueológico Jiskairumoko, cerca del lago Titicaca (Puno). El hallazgo ocurrió en el 2008 a cago del antropólogo Mark Aldenderfer, de la Universidad de Arizona, dio a conocer el descubrimiento en un estudio publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos, pero los investigadores decidieron mantenerlo en secreto para así determinar su antigüedad y analizar químicamente el oro.

Lea también:

Las pruebas de carbono 14 determinaron que el collar fue elaborado alrededor del 2100 antes de Cristo. también constataron que las cuentas se hicieron con oro local, el cual fue golpeado para aplanarlo y luego enrollarlo. para después ser ensartadas en un cordel de lana delgada.

En otras expediciones, arqueólogos han encontrado accesorios de oro en lugares donde se establecieron culturas caracterizadas por una sociedad clasista y una economía basada en redes de comercio. Para estas sociedades, el oro era utilizado para demostrar un elevado estatus social y económico, y solo los de la clase noble podían utilizar este tipo de descubrimiento en Joskairumoko demostró que el uso del oro en los Andes para distinguir a una persona importante comenzó mucho antes de la aparición de las sociedades que no cuentan con mucha historia.

Este collar es el primer descubrimiento que muestra como la implementación de la metalurgia en los Andes y su distinción del estatus social marcaron una gran diferencia en las escalas del poder de las civilizaciones antepasadas. Por lo general eran los artesanos del pueblo quienes elaboraban estas piezas, pero quienes los usaban eran lo que vendrían hacer la familia real.