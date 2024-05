Rumores de separación entre Ben Affleck y Jlo

Según una fuente cercana Ben Affleck habría llegado a un punto culminante en su matrimonio con la cantante del Bronx

Después de varias semanas de rumores la pareja de actores han pasado cada vez más tiempo separados en las últimas semanas, dato que los fans de ambos han notado. El actor no asistió a la Met Gala el pasado 6 de mayo, a pesar de la importante posición que su esposa ocupaba esa noche como copresidenta del evento. El motivo de la ausencia seria porque Affleck estaba ocupado filmando su nueva película “The Accountant 2″.

Lea también:

Al parecer uno de los contantes problemas que enfrentaba la pareja era la atención mediática que desprendían, A Jennifer nunca le ha molestado la atención de los medios puesto a que esta acostumbrada de que la enfoquen en sus diferentes facetas como artista, Pero a Ben parecía incomodarle la presencia de los paparazzis que los perseguían constantemente. El actor en muchas ocasiones se ha mostrado serio y hasta algo irritado cuando ha sido fotografiado en compañía de su esposa, esto llevo a los usuarios de las redes sociales a comentar sobre como el actor no apoyaba los proyectos de la actriz por las caras largas que el ponía en los eventos que iba con ella, todo lo contrario a Jlo cuando era el actor el protagonista de las cámaras.

La cantante también ha recibido críticas por no mostrar el apoyo necesario a su esposo contra su problema de alcohol, no como lo hace su ex esposa y madre de sus 3 hijos Jennifer Garner, generando una brecha de comparaciones entre los usuarios por las dos actrices.

La fuente menciono que Ambos actores habían madurado y estaban aprendido de sus errores del pasado, pero algunos de esos problemas que los separaron la primera vez siguieron siendo los mismos, además de que la cantante es muy controladora con el actor. “Esperaron casi dos décadas para volver a estar juntos, pero al final, simplemente no pudieron hacerlo funcionar”, agrego la fuente.

El actor y la multifacética artista se dieron el si después de muchos años separados y de haber pasado por sus respectivos matrimonios fallidos, lo que les llevó a finalmente a volver a reencontrase y casarse en julio del 2022. Pero ahora con esta nueva ola de rumores no se sabe que pueda pasar en el matrimonio de la mediática pareja.