Cómo reconocer mensajes ‘bambas’ al celular

TEN CUIDADO, NO DEJES QUE TE ROBEN TU DINERO POR MENSAJE DE TEXTO

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advirtió sobre el aumento de mensajes SMS fraudulentos que alertaban falsamente a los peruanos sobre cambios en su calificación crediticia.

‘’Ante este panorama es importante recordar cómo reconocer mensajes de estafadores y evitar caer en la usurpación de nuestras cuentas financieras’’, señala Aldo Madruga, gerente Principal de Fraude e Integridad Corporativa de Banco Pichincha.

Los mensajes de texto de ciberdelincuentes que aparentan ser bancos legítimos pueden resultar complicados de identificar, es fundamental que las personas estén informadas y tomen medidas de protección.

Por esta razón, te brindamos formas sencillas de reconocerlos:

No ingrese a enlaces o “links” externos: Debe evitar entrar a los hipervínculos o páginas webs que se mencionen en los mensajes de texto, ya que estos pueden incluir virus para conseguir su información personal. Los estafadores pueden falsificar páginas web; de ser necesario, acceda al sitio web oficial del banco manualmente antes de usar enlaces compartidos.

Identifique errores gramaticales y ortográficos: Evaluar detenidamente el texto dentro del mensaje puede ayudarlo a reconocer la veracidad de este. Si encuentra lenguaje informal, no le hablan por su nombre, falta de orden y legibilidad, desconfíe automáticamente.

Considere como alerta la presión para actuar rápido: Los usurpadores generalmente apelan a la rapidez, pidiendo de manera continua o imprescindible el depósito o desembolsos de dinero para poder continuar con alguna gestión que usted no inició.

Revise el número telefónico o de contacto: Las instituciones financieras no lo contarán a través de números de nueve dígitos como los de usuarios regulares. En la mayoría de los casos, los remitentes de los bancos ya aparecen con sus nombres comerciales. ‘’También es recomendable configurar el teléfono y habilitar el filtro y bloquear los mensajes spam’’, añade Aldo Madruga, gerente Principal de Fraude e Integridad Corporativa de Banco Pichincha.

No revele datos personales: Las entidades bancarias nunca le pedirán claves o información personal a través de mensajes de texto o de voz, ya sean contraseñas, PINs o claves de seguridad del cajero, entre otras.

¿Cómo contactar de forma segura a su banco?

Si mantiene dudas sobre la autenticidad de un mensaje o llamada de posible estafa, contacte a su banco y reporte el número que se comunicó con usted. En estos casos, lo mejor es ubicar los números de contacto oficiales en la web de cada entidad financiera.

¿Qué son los mensajes de spam?

Spam se refiere a mensajes no solicitados y no deseados. Por lo general, los mensajes de spam no vienen de otro teléfono. Principalmente provienen de una computadora y se envían a tu teléfono mediante una dirección de correo electrónico o una cuenta de mensajería instantánea. Debido a que se envían en línea, son baratos y los estafadores pueden enviarlos fácilmente.

Para los estafadores, esto es cuestión de números: mandan mensajes de forma masiva, generalmente a números elegidos al azar o generados automáticamente, y solo necesitan unas pocas respuestas para justificar sus esfuerzos.

Ejemplos de mensajes de texto de spam

No todos los mensajes de texto de spam son estafas, pero, por lo general, lo son. Los estafadores utilizan una variedad de historias para engañarte. Los siguientes son algunos ejemplos comunes:

Ganaste un premio, una tarjeta de regalo o un cupón que debes canjear.

Te ofrecen una tarjeta de crédito sin intereses o con bajos intereses.

Te hicieron un cobro en exceso y te deben un reembolso, probablemente desde una agencia gubernamental como el IRS o la HMRC.

Se desactivó tu cuenta por temas de protección y debes seguir unos pasos para reactivarla.

Puedes recibir ayuda para pagar tus deudas universitarias.

Existe información negativa en tu informe crediticio, la cual puedes eliminar si pagas una tarifa.

Se detectó actividad sospechosa en tu cuenta y es necesario que tomes medidas adicionales.

Hay problemas con tu información de pago y debes tomar medidas.

Los mensajes de texto falsos a menudo intentan crear una sensación de urgencia; por ejemplo, afirman que “se requiere acción urgente” o que “solo tienes dos días para responder”.

Generalmente, los mensajes te piden revelar información personal (como tu información bancaria, información de tu tarjeta de crédito o tu número de seguro social) para canjear el regalo o aprovechar la oferta.

