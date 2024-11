Pamela Franco revela detalles íntimos entre Christian Domínguez y Karla Tarazona

La cantante y bailarina, Pamela Franco, respondió sobre la ruptura que tuvo con Christian Domínguez

En una entrevista para el programa digital No somos TV, Pamela Franco compartió aspectos íntimos de su vida personal y profesional. La cantante de cumbia habló abiertamente sobre su ruptura con Christian Domínguez y cómo esta experiencia estuvo marcada por la relación de su expareja con Karla Tarazona.

Franco reconoció que, durante su tiempo juntos, siempre notó la conexión que unía a Domínguez y Tarazona en su rol de padres, señalando la buena dinámica que han mantenido. “Todo el tiempo de mi relación, ellos siempre han podido mantener una buena relación como padres”, comentó Franco. La cantante subrayó la importancia de que los hijos sean siempre la prioridad en cualquier vínculo familiar, afirmando: “Yo siento que los niños están por encima de todos y merecen que los padres velen por ellos”.

«Es el amor de su vida»

Cuando el entrevistador, Carloncho, le preguntó si creía que todavía había algo entre Domínguez y Tarazona mientras estaban juntos, Pamela respondió con una sonrisa y una frase contundente: “Es el amor de su vida”. A pesar de su separación, el vínculo entre Domínguez y Tarazona tiene un peso importante en la vida del cumbiambero.

Pamela también abordó el momento polémico que generó el término de su relación: el famoso ampay en el que Domínguez fue visto siendo infiel en el denominado «auto rana», captado por Magaly TV, la firme. “Uno no puede estar con una persona que no te quiere, y cuando él hizo eso, obviamente no me quería”, explicó.