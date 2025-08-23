María Corina:»Días de Ocultar mensaje original Maduro están contados»

Agradece a Trump por envío de buques a Venezuela

María Corina Machado arremetió contra Nicolás Maduro en una entrevista que ofreció a la cadena estadounidense Fox News y advirtió sobre las serias amenazas que representa para el régimen actual la movilización de buques, así como la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por información que conduzca al paradero del líder chavista.

Como parte de sus declaraciones, Machado también expresó su agradecimiento a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por su «apoyo firme a la libertad y la justicia a través de acciones decisivas para desmantelar esta empresa criminal y terrorista». Además, aseguró que Maduro ha desestabilizado la región y destruido la vida de millones de venezolanos.

«Los días de Nicolás Maduro están contados»: la advertencia de María Corina Machado

María Corina Machado aseguró que «los días de Nicolás Maduro están contados» al ser consultada sobre las recompensas ofrecidas por Estados Unidos contra el presidente venezolano y otros funcionarios de su gobierno. «Es una señal clara para quienes están robando a Venezuela y pretenden quedarse por la fuerza«, afirmó.

La opositora señaló que las opciones de Maduro “se están cerrando” debido a la presión de las fuerzas del orden y de todos los venezolanos que buscan organizarse para liberar al país. Además, envió un mensaje a quienes aún respaldan a Nicolás Maduro: deben tomar una decisión, y cuentan con muy poco tiempo para hacerlo.

Leer también [China: Derrumbe de puente deja 12 muertos]

La caída de Maduro no significaría un nuevo régimen

La caída de Nicolás Maduro no significaría un nuevo régimen, según María Corina Machado, ya que «el cambio de régimen fue mandatado en las elecciones presidenciales». Afirmó que se ganó por un amplio margen y que esto se trata más bien de «desmantelar una organización criminal y terrorista que ha tomado el poder en Venezuela por la fuerza».