Cerca de 165,000 empleadores registran código para subsidio

Más de 165,000 empleadores del sector privado que tienen trabajadores en planilla, que ganan hasta 1,500 soles, ya registraron vía Internet su Código de Cuenta Interbancario (CCI) ante la Sunat para acceder al subsidio destinado a preservar el empleo ante el impacto de la pandemia del coronavirus.

El trámite virtual se puede realizar las 24 horas del día en Sunat Operaciones en Línea, a la que deben ingresar los empleadores con su número de RUC y Clave Sol, para luego seleccionar la opción Registro CCI– Subsidio DU 033-2020, según la Sunat.

El plazo para realizar este procedimiento culmina el 7 de abril y aquellos empleadores del sector privado que no registren el CCI no podrán acceder al subsidio, equivalente al 35% de la remuneración de cada trabajador que perciba, siempre que no sea superior a los 1,500 soles.

El Decreto de Urgencia N° 033-2020 establece que la Sunat se encarga, entre otros aspectos, de registrar los CCI de los empleadores del sector privado y remitir el informe respectivo al Banco de la Nación, para que este posteriormente, abone el subsidio según corresponda.