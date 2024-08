Cathy Sáenz se encuentra luchando contra el cáncer de mama

La productora se enfrentará a un proceso de radioterapia.

Cathy Sáenz, mediante sus redes sociales, reveló de que se encuentra luchando contra el cáncer de mama. Además de ello, también indicó que se sometió a una cirugía hace dos semanas para tratar precisamente este mal.

“Durante los últimos días, muchos de ustedes me han preguntado qué tengo, qué me pasa. He decidido que es momento de contarles”, escribió Cathy Sáenz en su cuenta de Instagram explicando que la intervención fue exitosa y que los médicos lograron retirar toda la lesión.

Sin embargo, subrayó que aún queda un camino largo por recorrer: “Ahora toca un procedimiento inevitable: las radioterapias”, añadió la productora de televisión. Asimismo, Cathy Sáenz indicó que se tomará un descanso para enfocarse en su recuperación. “Hay prioridades en esta vida y la salud es una de ellas. Quiero descansar para poder recuperarme al 100%”, dijo al respecto.

Sin embargo, y pese a la gravedad del diagnóstico, la productora expresó una actitud positiva y agradeció el apoyo de sus familiares y amigos durante este proceso. “Me encuentro bien”, aseguró Sáenz. Al mismo tiempo, planea regresar al trabajo; no obstante, lo hará de manera gradual y solo cuando se sienta completamente recuperada.

“Volveré a trabajar de a pocos, siempre y cuando me sienta mejor. Me tomaré este tiempo para agradecer, disfrutar y ser mucho más consciente de la alegría de vivir”, finalizó Cathy Saénz.

Recordemos que la productora de televisión alcanzó la popularidad a lo largo de todo este tiempo. Por ello, se volvió un símbolo emblemático de la televisión nacional debido a que realizó diferentes programas e interpretó a múltiples personajes como por ejemplo: “La mamacha”. Además, también fue parte del reality juvenil Esto es Guerra y conductora de Estas en Todas. Es por eso que la gente le tiene un cariño más que especial.