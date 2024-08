Adolfo Chuiman le dice adiós a ‘Al fondo hay sitio’

Con el tiempo, el personaje de Adolfo Chuiman se convirtió en uno de los más entrañables de la televisión nacional

Adolfo Chuiman puso fin a su participación a la serie de “Al fondo hay sitio”, debido al agotamiento por las grabaciones. En el reciente capítulo de la temporada 11, su personaje, el famoso ‘Peter’, se despidió de Francesca Maldini para viajar a Estados Unidos a “conocer a su nieto”.

El reconocido actor nacional no niega volver a su papel en un futuro. “De que puede regresar, puede, pero no sé; eso lo ve la producción, porque yo me he retirado, pues estaba cansado, necesitaba descansar. No es que te levantas a las diez de la mañana para ir a grabar, te levantas a las seis y encima el frío. Te juro que hasta costaba bajarme del carro. Sin embargo, chamba es chamba”, comentó.

Descanso necesario

Adolfo reconoció que es necesario un descanso luego de tantos años en la industria de la actuación. “Tal vez, pero no en este momento estoy muy cansado, vamos a esperar y si no ya ‘Peter’ se conseguirá una nueva ‘Madame’ en Mississippi, a donde viajó para conocer a su nieto”, aseguró.

En un principio, declinó la oferta de Efraín Aguilar, exproductor de la teleserie. “No me gustó para nada [la idea de hacer de un mayordomo]. Después de tantos años de carrera consideré que no era para mí. Sí, se lo dije a Efraín, pero después me di cuenta de que el actor tiene que hacer de todo”, afirmó el actor en una reciente entrevista para el portal Infobae.