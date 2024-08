Abogado de Pedro Castillo solicita pensión vitalicia similar a la de Fujimori

Abogado de Pedro Castillo afirmó que su cliente debería recibir una pensión vitalicia al igual que Alberto Fujimori.



El abogado del expresidente Pedro Castillo, Walter Ayala, criticó la decisión del Congreso de otorgar una pensión vitalicia al exmandatario Alberto Fujimori. Además, Ayala anunció que solicitará lo mismo para su cliente.

“Acá el parlamento está parcializado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pedir nuevamente la solicitud de pensión adjuntando esta jurisprudencia administrativa que viene a ser la resolución de Alberto Fujimori”, dijo Ayala.

Ayala argumentó que el Congreso no ha medido con el mismo criterio los casos de Pedro Castillo y Alberto Fujimori. Según su opinión, también le correspondería una pensión a Castillo, oriundo de Cajamarca, considerando los criterios aplicados por el Congreso.

“Es lamentable que se haya emitido dos resoluciones diferentes. El caso de Pedro Castillo no existe ninguna sentencia en su contra y en el caso de Alberto Fujimori sí existe una sentencia donde es condenado por delito de lesa humanidad. El fundamento que en estos momentos tiene el Congreso es que la ley vulnera la presunción de inocencia, pero entonces, por qué no se obtuvo el mismo criterio para denegar la pensión al presidente Pedro Castillo, quien se encuentra en ese supuesto porque, si bien es cierto, él fue acusado, no tiene ninguna sentencia”, añadió.

Pensión procedente

Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, confirmó en RPP que Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, recibirá una pensión vitalicia de 15,600 soles. La Oficina Legal y Constitucional del parlamento declaró procedente el requerimiento solicitado por Fujimori.

“Han transcurrido varios meses y, en junio, estas entidades señaladas han emitido opinión favorable a dicha pensión. El 10 de julio, específicamente, el Congreso ha notificado mediante este documento al señor Alberto Fujimori de que la pensión es procedente. Eso ha quedado expedito para el pago de la pensión”, aseguró Salhuana.

Diversos sectores políticos y jurídicos han criticado la medida del Congreso, ya que la legislación peruana exige suspender la pensión vitalicia si el exmandatario ha sido acusado constitucionalmente y luego condenado.