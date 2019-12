Responde con sus seguidoras

Rodrigo González utilizó sus historias de Instagram para responder las duras acusaciones de Cathy Sáenz. La conductora manifestó que “Esto puede llegar a un crimen. No soy la única y muchas de mis compañeras como Tilsa Lozano, Sheyla Rojas, Michelle Soifer, la misma Karen, Susana Umbert… Somos mujeres maltratadas y por alguien que sistemáticamente nos insulta, nos humilla”.

Las seguidoras de “Peluchín” están de parte del exconductor y lo respaldan. Dos de sus “peluchelover” le enviaron vídeos donde le expresan su apoyo, e incluso critican a la Cathy. “Tiene rabo de paja esa, que no se haga, dice que su papá le ha enseñado buenos modales ¿Le enseñó a escupir a los camarógrafos también?”, comentó una mujer.

Le puede interesar

“No me siento representada por Cathy Sánez, ella habla en nombre de todas las mujeres, yo también soy mujer, pero no me representas”, expresó otra seguidora. “Peluchín” comentó sus publicaciones con un rotundo “Así nomás es… Nada que agregar. Las amo mis mujeres reales”