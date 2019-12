Cardenal apuesta por caras nuevas

El Cardenal Pedro Barreto está seguro de que la mayoría de candidatos: a un escaño del Parlamento “no va a entrar al Congreso para lucrar ni para servirse del cargo”.

Respecto al escandaloso caso protagonizado por Alberto Fujimori dijo sentirse “muy abrumado”.

“He estado mes y medio fuera, he llegado y me he sentido abrumado, porque todavía están hablando de la campaña del 2011, que vídeos aquí y vídeos allá. Por un lado me siento mal, ya estamos hartos de vídeos, pero también es bueno que salga toda la pus porque no se puede cerrar una herida si todavía está la pus dentro”, anotó.