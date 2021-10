Cantante cubano Chezco grabará canción con Erick Elera

El intérprete cubano Chezco que radica en Canadá, ya envió el tema al también actor, quien quedó encantado y aceptó la colaborar con su joven colega que promociona actualmente la canción ‘Desmadre’.

“Sigo la carrera de Erick hace unos años, es gran talento de la música y la actuación de Perú. Ya aceptó grabar una canción, estamos viendo si voy a Lima o él viene a Canadá para grabar”, comentó el intérprete cubano.

El músico caribeño tiene cinco años incursionando en la música urbana, antes cantó salsa en su natal país, pero decidió apostar por otro género musical cuando se mudó a radicar a Canadá. País donde tiene gran aceptación en la comunicada latina con sus pegajosos temas.

“Aposté por la música urbana no porque esté de moda, sino porque es lo que realmente me apasiona. Aunque mis inicios fueron cantando timba, no tuve problemas en acoplarme con este género musical, al inicio lo veía la música como un pasa tiempo, pero hace unos años trabajo como profesional y gracias a Dios cuento con la aceptación del público”, indicó.

Yo Voy Pa’lante, Están Buenas y su último sencillo Desmadre, son las canciones que han calado en el gusto del público latino en Norteamérica. Ahora apunta a internacionalizarse por ello grabará con talentos de diversos países de esta parte de continente, por ello comenzará grabando junto a Erick Elera.