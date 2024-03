Fernando Llanos habla sobre su despido de America TV y Canal N

El periodista relató que, de un momento a otro, se le informó que ya no formaría parte del canal

Después de su inesperada partida de América TV y Canal N, una extensa entrevista fue concedida por el periodista Fernando Llanos a Giancarlo Granda. En este encuentro, se narraron los últimos días de Llanos en el canal tras 15 años de servicio.

Inicialmente, los rumores que circulaban en redes sociales sobre la posible relación entre su despido y las entrevistas realizadas a figuras como Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, y Joaquín Rey, representante de la Asociación de AFP, fueron abordados por Llanos. Estas conversaciones se volvieron virales debido a las incisivas preguntas planteadas por el periodista.

Fernando Llanos relató que, tras haber conducido el noticiero de Canal N como de costumbre, él y su compañera Katya Cruz fueron convocados a una reunión con el directivo del canal. Durante el encuentro, se les comunicó que ese sería su último día en el estudio debido a cambios en el presupuesto, una lista de recortes ya planificada y el bajo rating del programa.

Fernando Llanos lamenta su salida

El comunicador indicó que esta decisión lo afectó principalmente porque no pudo despedirse del público que lo veía diariamente. “Dale a la gente, al menos, las gracias. No me hagas un homenaje, sino quiero despedirme del público que me ve todas las mañanas. El público merece un nivel de respeto, no me dieron la oportunidad”.

Durante la conversación, Fernando Llanos lamentó la manera en la que fue despedido de América TV y Canal N debido a su larga trayectoria. Además, mencionó que en sus 15 año dentro del canal “No falté ningún solo día. Fui con dolor de muelas, dolor de estómago y el día que se murió mi mamá. Fui todos los días, todos sin excepción. Ese era mi compromiso profesional”. Por lo que considera que merecía un poco más de respeto según expresó.

