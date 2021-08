Camila Cabello: “En ‘Cenicienta’ mi personaje es feminista sin que esa palabra exista en ese tiempo”.

Camila Cabello da el salto a la actuación en la próxima adaptación de Disney que llegará a las pantallas el 3 de septiembre

La cantante Camila Cabello debuta como actriz en ‘Cenicienta’, una nueva adaptación de Disney que llega a Amazon Prime Video este viernes 3 de septiembre. A raíz del estreno de la película, la artista contó los detalles sobre su primer papel y de las temáticas feministas de la película.

“Es un honor poder interpretar un personaje que tan icónico y tan reconocido como Cenicienta y hacerlo de una manera totalmente diferente“, declaró en una entrevista exclusiva con los medios. “Estoy superorgullosa de estar representando a mi gente latina y de poder ser el vehículo de todos los mensajes increíbles que tiene esta película. Es Cenicienta, pero no como la hemos visto antes. Es Cenicienta pero con los valores de estos tiempos del 2021, los valores del feminismo, la inclusión, la diversidad y la independencia. Así que estoy muy orgullosa de la película“, explica la cantante.

En cuanto la temática de la película, muchos aplaudieron el mensaje feminista que lanza la nueva adaptación.

“Mi personaje es feminista sin que esa palabra exista en ese tiempo”, indicaba Cabello. “Ella (Cenicienta) es tan consciente de esa voz interna que te dice “eso no es justo”, que sin tener un ejemplo o modelo cambia lo que está pasando en la sociedad. Tiene unos sueños y en ese tiempo, a lo más a lo que podían aspirar las mujeres, era a ser esposas. No espera que un príncipe la salve, sino que lucha por sí misma. Ella pelea por su felicidad y por su independencia porque sabe que eso es lo correcto. En este mundo de ahora hay cosas que están lastimándonos, y no necesariamente tienes o debes esperar a que alguien te lo cambie, sino que tú puedes ser el primero en hacerlo”.

Por otro lado, la intérprete de “Havana” aplaudió al elenco diverso que tiene el filme, también es la primera vez que una latina encarna a un personaje tan icónico como este dentro de una producción de Hollywood, así como la inclusión del actor Billy Porter en el papel de la hada madrina. “Es un personaje sin género y fue una decisión que vino del mismo lugar que inspiró el que se contara la historia de una Cenicienta latina. Me siento muy orgullosa de estar representando a mi gente“, agregó la artista de origen cubano.