Lanzan póster oficial de “Spencer”, la nueva película de la princesa Diana con Kristen Stewart

La historia de la princesa Diana regresa a la pantalla grande con “Spencer”, una película dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín. La cinta protagonizada por Kristen Stewart como Lady Di, se estrenará el próximo 5 de noviembre en los cines estadounidenses.

En el póster publicado por la distribuidora Neon, se observa a Kristen Stewart luciendo un vestido de gala blanco con el eslogan: “Todo cuento de hadas termina”. Su look recuerda al que Diana de Gales lució en un evento en la Academia de Música de Brooklyn que se llevó a cabo en el año 1989.

Every fairy tale ends.

Kristen Stewart is Diana Spencer.

A glimpse at Pablo Larraín's SPENCER.

In Theaters Nov. 5 pic.twitter.com/EmN1csiMKA

— NEON (@neonrated) August 25, 2021