Bruno Marioni, director deportivo de Alianza Lima, Alianza Lima descarta a Paolo Guerrero

El gerente deportivo descartó cualquier vínculo contractual con Paolo Guerrero

El director deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni, desmintió los rumores sobre un posible fichaje de Paolo Guerrero para la temporada 2024. Marioni dejó claro que, si bien el plantel íntimo no está cerrado, no hubo ninguna conversación con el experimentado delantero de 40 años.

Los rumores surgieron después de que se conociera el interés de Guerrero en rescindir su contrato con César Vallejo. Sin embargo, Marioni fue contundente al afirmar que Guerrero está descartado debido a su contrato vigente con otro club. Además, recalcó que respetan las regulaciones y no entablarán conversaciones con el jugador por su actual situación.

En una entrevista para un medio radial, Marioni expresó su preocupación por la situación personal de Guerrero. Aunque aclaró que no le compete opinar sobre ese tema, reconoció la dificultad de la situación.

Marioni no descarta por edad

“Paolo Guerrero está descartado porque hoy está con un contrato con otro club. Nosotros conocemos muy bien las regulaciones, los reglamentos. Nosotros no vamos a hablar con un jugador mientras no esté en disposición de hablar para una posibilidad. Hoy Guerrero no es una posibilidad”, indicó a los medios locales.

Respecto a las declaraciones anteriores sobre Guerrero, Marioni enfatizó que nunca mencionó la edad como un factor determinante para descartar su fichaje para Alianza Lima. Aseguró que su comentario se refería únicamente a la planificación del equipo en ese momento.