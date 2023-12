Bryan Reyna habló sobre su futuro en Alianza Lima

El jugador peruano sobresalió en el equipo ‘íntimo’ durante el 2023, pero enfrentó un momento complicado debido a una salida frustrada a mediados de año

Los equipos de la Liga 1 han estado muy activos en sus decisiones deportivas en estas últimas semanas. Tras finalizar el campeonato del 2023, la atención se centra en la próxima temporada. Alianza Lima anunció recientemente a Alejandro Restrepo como nuevo entrenador y a Bruno Marioni como director de fútbol, encargados de determinar los movimientos de jugadores dentro y fuera del club. En medio de varios cambios, hay incertidumbre sobre el futuro de Bryan Reyna.

El talentoso jugador mencionó la posibilidad de abandonar el equipo ‘blanquiazul’ y, al mismo tiempo, expresó gratitud por el apoyo recibido a lo largo de la temporada, especialmente por parte de los hinchas.

“Yo siempre dije que quería emigrar al extranjero. Eso no quita que he sido feliz en Alianza Lima y me he sentido muy cómodo. La hinchada estuvo conmigo en todo momento y siempre me apoyaron. Jugar en Matute ha sido muy bonito”, fueron las declaraciones que recogió ATV.

Claramente, la siguiente pregunta giraba en torno a cuál sería su destino si decidiera abandonar su equipo actual. “A mí me gustaría ir a cualquier liga que sea competitiva”, indicó.

En el primer semestre del 2023, Bryan Reyna se destacó como el jugador más impactante en Alianza Lima. Lo que había demostrado con Academia Cantolao lo replicó con el equipo ‘victoriano’, mostrando una habilidad para superar rivales con velocidad y juego directo. Además, su excelente estado físico le permitió completar los partidos con solidez.

A pesar de las dificultades en la Copa Libertadores, principalmente debido al bajo rendimiento del equipo, Bryan Reyna logró destacarse individualmente. Esto llevó al entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso, a convocarlo para la gira en Asia contra Corea del Sur y Japón. Durante este encuentro, logró marcar un gol ante los surcoreanos, demostrando habilidades que podrían ser útiles para representar a la selección nacional.

Leer más:

Bryan Reyna y su frustrado pase al extranjero



Bryan Reyna recibió una oferta concreta de 1,4 millones de dólares por parte del Gremio de Brasil. Sin embargo, Alianza Lima rechazó la oferta por varias razones: parte del monto no iría directamente al club (Academia Cantolao posee un 33% de su pase) y el valor ofrecido era inferior para un jugador clave en el equipo titular. Además, con el cierre del mercado peruano, era imposible encontrar un reemplazo adecuado. La directiva de Alianza Lima consideraba que su participación en las Eliminatorias 2026 con la selección peruana aumentaría su valor, por lo que decidieron dejar pasar esa oportunidad.

El extremo de 25 años mostró su descontento con la decisión de la dirigencia y no tuvo reparos en expresar su frustración ante los medios de comunicación. “Es un tema que no parte de mí porque lo que más quiero es irme afuera, pero no dependía de mí, sino del club”, indicó a inicios de setiembre.

El contrato de Reyna Casaverde termina a fines del 2025, lo que significa que en unas semanas deberá unirse a la pretemporada de Alianza Lima, a la espera de posibles ofertas que puedan surgir.