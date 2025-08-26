La presidenta Dina Boluarte defiende adquisición de aeronaves reiteró ayer el respaldo de su gobierno a las Fuerzas Armadas y defendió la reciente adquisición de aeronaves por parte del Estado.

Durante una ceremonia oficial en Surco, la mandataria también destacó el desempeño económico del país en el primer semestre del año y llamó a la unidad nacional para consolidar el desarrollo.

“Es inaceptable e irresponsable cuando algunas voces perversas señalan las compras de estas aeronaves son inútiles (…) No repitamos los amargos impases de nuestra historia ni que nuestra patria quede en la orfandad estratégica y militar”, expresó.

Según explicó, fortalecer las capacidades de la Fuerza Aérea resulta clave para mantener al país preparado ante posibles amenazas.

La jefa de Estado aseguró que las aeronaves adquiridas permitirán consolidar a la institución en un nivel de mayor competitividad y liderazgo regional.

Recalcó, además, que su gobierno apunta a una Fuerza Aérea moderna y equipada, como parte de una política integral que también contempla cerrar brechas sociales y reforzar la institucionalidad democrática hasta el término de su mandato en 2026.