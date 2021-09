Steve, de “Las Pistas de Blue”, regresa a las pantallas con emotivo video por el aniversario del show

Steve, de las “Pistas de Blue”, reaparece en un emotivo video por el aniversario del programa infantil, cuya primera transmisión fue el 8 de septiembre de 1996

Steve, del recordado show infantil “Las Pistas de Blue” protagonizó un emotivo video por el aniversario de uno de los programas que marcaron nuestra infancia.

La primera transmisión del show fue el 8 de septiembre de 1996, Nickelodeon nos sorprendió con la reaparición de Steve Burns por el aniversario número 25.

En el video, Steve comienza su intervención con un tono nostálgico: “¿Recuerdan que cuando éramos más jóvenes solíamos correr por ahí, pasar el rato con Blue, encontrar las pistas, hablar con el Sr. Sal, enloquecer con el correo y hacer todas esas cosas divertidas?”

Toda una generación recordamos con cariño el programa, también aceptamos el vacío que se quedó en nuestro corazón con la salida de Steve. Por ello mencionó en el video: “Y luego, un día yo estaba como: ‘Oigan, ¿adivinen qué? Importante noticia… me voy”.

El protagonista de “Las Pistas de Blue” regresa y nos explica que esa salida molestó a la audiencia, sin embargo apuntó que todo es para bien, para crecer como personas.

“Después, no nos vimos por un largo tiempo. ¿Podemos hablar sobre eso? Bien, porque me di cuenta que eso fue un poco abrupto. Solo me levanté y fui a la universidad, que por cierto, fue bastante desafiante pero genial porque tuve que mentalizarme e ir paso a paso y ahora, estoy haciendo un montón de cosas que quería hacer. Y ahora mírense ustedes, todo lo que han hecho y lo que han logrado en todo este tiempo”, agregó.