Zambrano y su consejo para Cueva con miras a la Copa América

El defensa de la selección peruana se dio un tiempo para hablar acerca del habilidoso volante, quien no pudo jugar ante Paraguay por problemas físicos.

La selección peruana no tuvo su mejor presentación e igualó 0-0 ante Paraguay en su primer amistoso previo a la Copa América. Al finalizar el cotejo en el Monumental, Carlos Zambrano, defensor de Alianza Lima, se refirió a la posibilidad de que Christian Cueva pueda ser considerado por Jorge Fossati para el certamen continental.

Al ser consultado sobre una eventual participación de Christian Cueva en la Copa América, el ‘Kaiser’ se mostró ilusionado; sin embargo, mencionó la lesión que padece su compañero:

“Me gustaría, sinceramente, pero es decisión del profesor. Al mismo tiempo, Christian tiene que ser autocrítico. Nadie puede mentirse más que él. Él conoce su cuerpo. Esperemos que esté al 100% porque nos va a dar mucho. Todo el mundo sabe lo que da. Viene con una sequía de partidos por la lesión que tuvo. Sabemos que lo necesitamos, esperamos que se recupere y pueda estar con nosotros en la Copa América”, manifestó para Movistar Deportes.

¿Christian Cueva jugará ante El Salvador?

Hace unos días, ‘Aladino’ presentó una molestia y quedó descartado del cotejo frente a Paraguay. En ese sentido, Jorge Fossati remarcó que van a estar atentos a su evolución para los siguientes cotejos. Como es conocido, la Blanquirroja partirá hacia Estados Unidos en los próximos días y se enfrentará ante El Salvador.

“(…) No estaba en los planes acelerarlo de tal manera que pueda estar hoy. No era el objetivo, se vienen cumpliendo los pasos. Y vamos a ver si puede estar más adelante”, explicó previo al Perú vs. Paraguay.

Christian Cueva se desvinculó del Al-Fateh de Arabia Saudita y, actualmente, se encuentra en condición de jugador libre. El delantero de 32 años entrena con la selección peruana a la espera de definir su próximo club.

¿Cuándo juegan Perú vs. El Salvador?

El segundo amistoso de la selección peruana previo a la Copa América será ante la selección centroamericana de El Salvador el próximo viernes 14 de junio. El compromiso se disputará a partir de las 8.30 p.m, 7.30 p.m. (hora peruana) y 6.30 p.m. (hora de El Salvador).

