Barcelona enfrenta a Osasuna por partido pendiente

El conjunto catalán podría dar un golpe sobre la mesa en caso de llevarse los tres puntos. Raphinha desconvocado.

Acabó la fecha FIFA y las ligas del mundo se reinician. Hoy la española continua y el Barcelona jugará su partido pendiente de la fecha 27 ante Osasuna. Los dirigidos por Hansi Flick se presentan a esta cita como líderes de LaLiga, pese a haber disputado un partido menos, con 60 puntos, los mismos que el Real Madrid. Por tanto, un triunfo sería un golpe sobre la mesa para distanciarse de los merengues, además de alejarse del Atlético a falta de 10 jornadas para cerrar el torneo.

El cuadro blaugrana no contará con Raphinha debido a que jugó todo el partido frente a Argentina. En cambio, el uruguayo Ronald Araújo sí estará convocado porque no jugó ante Bolivia. Pau Cubarsí podría estar en la convocatoria, después de su lesión con España, pero no saldrá de titular, tal y como ha anunciado Flick en rueda de prensa. Tampoco estará Marc Casadó por la lesión sufrida en el partido contra el ‘Atleti’.

Lee también:

Lo que se da por seguro es que no será el mismo once experimental que jugó en Pamplona y que acabó con la primera derrota del Barcelona de la temporada. Aquel 29 de septiembre. con un once revolucionario y experimental, Flick alineó a tres canteranos en defensa (Cubarsí, Sergi Domínguez y Gerard Martín) en el eje defensivo.

Dado a todos los cambios que propondría el técnico el equipo arrancaría de la siguiente manera. Una formación de 4-2-3-1 con Szczesny en el arco, Koundé y Balde como laterales. Eric e Iñigo Martínez en la saga de centrales. De Jong y Pedri como contenciones y un poco más arriba Gavi serían los volantes. Con su estrella Lamine Yamal como extremo derecho, Fermín por la izquierda y Ferrán Torres de 9. Este 11 sería pensando también que el domingo juegan ante Girona tambien por la Liga.