Argentina humilla a Brasil y clasifica al Mundial

Con goles de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone, Argentina vapuleó al ‘scratch.’

En un partidazo jugado ante en un Más Monumental abarrotado, Argentina le dió una ‘paliza’ a Brasil por la fecha 14 de las eliminatorias. Marcador de 4-1. Un encuentro donde los dirigios por Scalonni no tuvieron piedad contra una ‘canarinha’ que no encontraba rumbo. Una selección brasileña que por primera vez en la historia de la eliminatoria, pierde ambos partidos frente a la ‘albicileste’ en un mismo proceso.

El llamado clásico de Sudamérica fue de un solo lado. Apenas a los cuatro minutos Julián Álvarez se sacó a dos defensores brasileños para abrir la cuenta. Ocho minutos Enzo Fernández puso el segundo tanto argentino , tras gran jugada colectiva.

El descuento de Brasil por intermedio de Cunha fue un hecho aislado. Cuando parecía que los visitantes empataban apareció Mac Alistes. A los 37′ el volante del Liverpool volvería a poner adelante a la albiceleste, otra vez, tras una buena jugada colectiva.

En el segundo tiempo, no habría reacción brasileña. Por el contrario, a los 71′, Giulano Simeone, pondría el cuarto de un potente derechazo. Incluso pudo llegar un tanto más de los campeones del mundo pero el marcador no cambió. Una Argentina que se convierte en la primera selección de CONMEBOL en ‘chapar’ su boleto a la cita mundialista.

Un partido para el olvido y la historia. Es la primera vez que Brasil recibe 4 goles en un partido de eliminatoria. El declive de los pentacampeones mundiales parece no tener solución. Su estrella Vini Jr. no brilló. Parece tener la cabeza enfocada en otras cosas, no generpo ninguna opción y los denfesas argentinos no batallaron para marcarlo. Un mal partido que es consecuencia de su presente en el Real Madrid donde tambíen está teniendo un bajón de rendimiento.