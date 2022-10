¡Atención! No cometa el error del sobreendeudamiento

Antes de acceder a un financiamiento es importante evaluar la capacidad de endeudamiento y de pago a fin de que el crédito obtenido no genere complicaciones en cubrir las necesidades básicas, señaló Experian. Aquí un informe de la agencia de noticias Andina.

Aquí le brindamos consejos sobre finanzas personales para cuidar sus inversiones

En ese sentido, brindó cinco consejos para evitar el sobreendeudamiento y tener una salud financiera positiva, de modo que sea posible para el cliente disfrutar de los beneficios de un préstamo sin la necesidad de encontrarse en aprietos hacia fin de mes.

1.- Llevar un orden y mapeo de cada préstamo solicitado: es importante tener muy presente que cualquier préstamo que se solicite, tendrá que ser pagado en las fechas acordadas.

“Por ello, conocer nuestra situación financiera antes de solicitar uno es primordial. Ayudarse de herramientas como un calendario o un aplicativo, en que se puedan colocar las fechas de pago, es un consejo muy útil” indicó el gerente Comercial de ECS Experian Perú, Sergio Rivera.

2.- Definir si realmente se necesita acceder a un nuevo crédito: es relevante que como consumidores se definan las prioridades y se gasten los ingresos de forma inteligente, evitando las compras por impulso.

Si se tienen compromisos de pago pendientes, la mejor recomendación es empezar a pagar primero aquellos que se tienen pendientes para que no se acumulen. Hacer un presupuesto es una opción.

3.- Siempre informarse previamente sobre las condiciones del crédito: cada préstamo tiene condiciones específicas, por lo que es importante que como consumidor se entiendan todas las obligaciones y costos que implicará acceder al mismo antes de aplicar o postular para evaluación.

El saber aprovechar un crédito es fundamental, y hay que estar conscientes que su uso debe tener un objetivo claro.

Leer también:

4.- Evitar utilizar créditos para pagar otros préstamos: hay que recordar que esto podría generar un círculo vicioso de nunca acabar y podría afectar las finanzas.

Es relevante recordar que solo se debe acceder a un crédito cuando se haya evaluado la capacidad de pago para cumplir con las fechas y compromisos que un crédito trae consigo.

5.- No aceptar préstamos no solicitados o que sabe no podrán pagarse: aunque parezcan ofertas atractivas, es necesario recordar que adquirir un crédito adicional sin ningún propósito va a convertirse en una obligación financiera que mes a mes representará un gasto fijo en los ingresos.

Lo principal, es ser capaces de hacer una planeación financiera que permita reducir los financiamientos solicitados y cancelarlos lo más pronto posible de manera responsable, destacó Experian.

Eso implica realizar cambios positivos en los hábitos de consumo y pago, que conllevarán al desarrollo de responsabilidades financieras y que pueden ayudar a construir un perfil crediticio positivo.

OTROS DATOS

ES MEJOR ANALIZARSE

¿Necesidad o deseo? Analice si realmente aquello que quiere adquirir a través de un financiamiento es necesario y si puede obtenerlo mediante sus ahorros. De esta forma no tendría que pagar un precio más elevado, considerando la tasa de interés.

Calendario de pagos: De esta forma los intereses no serán una tortura. No espere hasta el último día para hacer el pago, ya que pueden surgir complicaciones de última hora que le impidan realizarlo y esto le traería costos adicionales, como los intereses de mora.

No acepte deudas sin solicitarlas: Aunque parezcan ofertas atractivas, recuerde que adquirir un crédito adicional sin ningún propósito va a convertirse en una obligación financiera que disminuye su ingreso disponible cada mes y su capacidad de ahorrar para el futuro.