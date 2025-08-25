Ricardo Gareca revela porque no renovó con Perú

El ‘Tigre’ narró por qué no renovó el contrato con la FPF para las eliminatorias Mundial 2026.

El extécnico de la Selección Peruana de Fútbol Ricardo Gareca se pronunció sobre su paso por la ‘Bicolor’, gracias al cual el Perú volvió a un mundial luego de 36 años. Luego de su exitosa carrera deportiva en el país, el «Tigre» dirigió a la selección de Chile, con la cual tuvo un amargo proceso en las eliminatorias. Ante ello, fue consultado sobre cuál de las dos selecciones fue su favorita, el extécnico no dudó en señalar a la peruana.

«Perú, siete años y pico, contra un año, aparte de todo lo que me tocó vivir en Perú, no hay duda. Eso no significa faltarle el respeto a Chile», dijo en una entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guisasola en ‘Enfocados’. El Tigre lideró a la selección chilena en 17 partidos, entre amistosos, Copa América y Eliminatorias. Sin embargo, solo logró cuatro victorias, la misma cantidad de empates y nueve derrotas.

Gareca señaló una anécdota cuando llegó a Lima como DT de Chile. El argentino narró que el vestuario asignado a la ‘Roja’ estaba con todo de color verde, como una «anticábala». «La otra vez que vine con Chile me pusieron todo verde. Sillas y papeles verdes en el vestuario. Pero todo se magnificó, solo eran los chimpunes», contó.

Gareca explicó los motivos por cuales no renovó con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para liderar a la ‘bicolor’ en las eliminatorias al Mundial 2026. De acuerdo al veterano futbolista, «no se dieron las formas» con el presidente de la FPF, Agustín Lozano.

“Porque no se dieron las formas, yo hablaba con Lozano y él tenía intención de que yo continuara, pero la prensa hablaba todo lo que en definitiva terminó sucediendo, y yo nunca me hice eco de la prensa, yo me hacía eco de lo que me hablaba el presidente de la FPF”, dijo aseguró.

«Yo no creía lo que la prensa decía, pero terminó cuando se sentó mi abogado con mi hijo mayor a hablar. Lozano derivó a otra gente a hablar de la renovación y directamente establecieron condiciones, las condiciones eran estas… precisamente todo lo que hablaba la prensa, entonces no me gustaron la forma y di por terminada las negociaciones”, agregó.