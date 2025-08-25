Hallan sin vida a joven universitaria desaparecida en Piura

Xiomara Huertas Santiago, de 18 años, desapareció el pasado 19 de agosto. Esposo de su tía es el principal sospechoso del presunto feminicidio.

Tragedia en Piura. Este domingo se halló el cuerpo sin vida de la joven universitaria de 18 años identificada como Xiomara Alejandra Huertas Santiago, quien había sido dada como desaparecida el pasado 19 de agosto. Informes revelan que la joven estudiante de Administración desapareció en el sector Vichayal, distrito de La Arena.

Lamentablemente su cuerpo fue encontrado cerca de la casa de su tía, donde se investiga al esposo de ésta como presunto responsable. La madre de Xiomara denunció la desaparición de la joven días atrás después de recibir información sobre un posible avistamiento en Catacaos.

El principal sospechoso del presunto caso de feminicidio fue detenido y tuvo que ser custodiado por la policía, pues familiares y vecinos enfurecidos intentaron lincharlo. El hombre habría cavado un hoyo para enterrar el cuerpo de la víctima. Durante la madrugada del domingo, se registraron enfrentamientos entre algunos pobladores y la policía que custodiaba la casa evitando se tome justicia con las propias manos.

La policía continúa investigando el caso y ha iniciado las pesquisas correspondientes para determinar las circunstancias del crimen. Los familiares y vecinos están conmocionados y exigen justicia para Xiomara, según medios locales.