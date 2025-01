Así consigues vuelos baratos en verano

Aprovecha días estratégicos para comprar pasajes cómodos en este 2025

Hoy en día, encontrar vuelos económicos es uno de los principales objetivos de las familias peruanas para este 2025, pues con la llegada de las vacaciones, darse una escapada ya sea al interior o fuera del país, se convierte en una odisea si es que no tienes las fechas claves para comprar tus pasajes.

Por ello, en el desarrollo de esta nota te contamos los días y horas recomendables para comprar vuelos baratos.

¿Cuáles son los mejores días para comprar vuelos baratos?

De acuerdo con el creador de contenido, conocido como ‘El Chico de las Fechas’, menciona que los martes y los miércoles son los mejores días para adquirir vuelos nacionales, mientras que los miércoles y sábados se destaca para adquirir los vuelos internacionales.

Este consejo viene respaldado por las plataformas como Skyscanner y la agencia de viajes Despegar, que se basan en el comportamiento de las aerolíneas, que tienden a ajustar precios y lanzar promociones a principios de semana, tras un incremento en las tarifas durante los fines de semana.

COMPRA CON 4 MESES DE ANTICIPACIÓN

Se trata de un estudio realizado por la plataforma Hopper y la Asociación Internacional de Transporte (IATA), donde menciona que realizar la compra con un promedio de 50 a 70 días de anticipación para vuelos nacionales, y en el caso de los internacionales con un plazo de entre 4 a 6 meses.

Ahora, de acuerdo con el horario, las primeras horas de la mañana (entre las 05:00 y 07:00 a.m.), se suele ofrecer precios más accesibles. Durante estos horarios, las aerolíneas se ajustan a las tarifas automáticamente en función de la demanda del mercado.

Asimismo, se recomienda que se evite realizar compras durante las tardes y noches de los viernes y domingos, ya que la demanda suele ser más alta, lo que eleva los costos.

Los vuelos que se encuentran programados para los martes, miércoles y sábados tienen menores cifras. Asimismo, los horarios menos populares, como la madrugada o el mediodía, ofrecen precios más bajos, ya que son menos demandados por los pasajeros.

PLATAFORMAS PARA COMPARAR PRECIOS

No olvides usar plataformas especializadas para poder comparar los precios. Finalmente, un truco importante es revisar los sitios web en modo incógnito para que evitar que las páginas eleven las tarifas tras varias consultas.

– Kayak

– Google Flights

– SkyScanne

¿Cómo conseguir vuelos baratos de último momento?

Los pasajes de avión comprados a última hora pueden costar un 90% menos que un boleto normal y existen varias maneras de adquirirlos, una de ellas es por Internet.

Aunque pueden conseguirse vía ONLINE de manera rápida y sencilla, es bueno considerar que en esta plataforma el descuento será menor.

Algunos portales para encontrar vuelos de último minuto son LastMinute.com y SkyScanner.es. Además, existe una modalidad llamada PriceLine que trata de un sitio web en donde los pasajeros hacen ofertas a las aerolíneas.

Si estas aceptan el precio ofertado, el cliente podrá comprar su boleto. Aquí puedes obtener hasta un descuento del 40%, pero no tienes derecho a reclamo ni cancelaciones.

Pero, si lo que quieres es un descuento aún mayor, existe una manera en la que puedes tener hasta una rebaja del 90% del precio original del pasaje y es presencial. Esta modalidad lleva el nombre de Stand by y es, quizás, la más arriesgada, ya que consiste en esperar en el aeropuerto hasta una hora antes del vuelo para ver si se libera algún lugar.

De haber asientos disponibles, debes tener en cuenta que el pasaje solo será de ida. A su regreso, deberá conseguir su pasaje de la misma manera.

OTROS TIPS

– Viaja en fechas festivas. No desaproveches de viajar en celebraciones como Semana Santa, Navidad, etc. Las agencias de turismo reservan sus plazas en las aerolíneas con mucho tiempo de anticipación y si no se venden, las liberan para los viajeros de último minuto.

– Viaja solo o con una persona más como máximo. En muchas ocasiones, las ofertas de último minuto dependen de la cantidad de cupos de asientos que quieras comprar.

